LA RELÂCHE À ESPACE POUR LA VIE - UN MUSÉE PAR JOUR, DES CONNAISSANCES POUR TOUJOURS!





MONTRÉAL, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Pour la relâche scolaire, Espace pour la vie vous propose de quintupler votre plaisir! Cinq jours pour découvrir la faune, l'environnement, les insectes, la flore et l'espace, tout en s'amusant, c'est ce que vous propose Espace pour la vie avec ses activités ludiques et éducatives. Entre le voyage interstellaire Objectif : Nouveaux ciels au Planétarium Rio Tinto Alcan et le Jardin de l'étrange au Jardin botanique, les écosystèmes immersifs du Biodôme, la conférence théâtralisée Survie du vivant à la Biosphère et le fourmillant Grand Vivarium du nouvel Insectarium, le plaisir est garanti!

Au Planétarium Rio Tinto Alcan

Objectif : Nouveaux ciels

28 octobre 3034. Alors que l'humanité est à son zénith, vous faites partie d'un équipage qui explore différentes planètes aux caractéristiques variées afin d'en choisir une nouvelle où habiter.

Ce spectacle participatif et immersif vous amènera à explorer des mondes présentés par un animateur ou une animatrice. Vous serez ensuite amené à choisir - en votant avec vos mains ou vos pieds! - quels mondes vous souhaitez visiter. Mais sont-ils habitables? Menaçants? Utopiques? Vos choix influenceront la fin du voyage... Gardez l'oeil ouvert et le bon : l'espace est rempli de surprises.

Dès le 23 février

Pour les 9-12 ans - Durée : 40 min.

Au Jardin botanique

Jardin de l'étrange

Connaissez-vous le Jardin de l'étrange? C'est le surnom d'une mystérieuse serre du Jardin botanique. Selon la rumeur, elle renferme un laboratoire top secret dans lequel on étudie de drôles de plantes... Quelles sont ces recherches? Quels secrets botaniques révèlent-elles? Visitez-la pour le savoir!

Deux ateliers en lien avec les plantes carnivores sont également offerts. Capture ta proie propose aux enfants de 8 ans et plus de fabriquer leur propre piège à insectes et de mettre leur invention à l'épreuve (durée 30 minutes). Carnivores en action met au défi les enfants de 4 à 8 ans en leur proposant des jeux de style Olympiades. (Durée 20 minutes).

Du 22 février au 30 avril

Au Biodôme

Expédition Biodôme : un Cherche et trouve au coeur des écosystèmes !

Participez à un palpitant rallye de recherche et d'identification des espèces au coeur même des écosystèmes du Biodôme. À l'aide de votre carnet de voyage, découvrez et répertoriez toute la biodiversité de la faune et de la flore des Amériques. Saurez-vous relever le défi?

Du 25 février au 19 mars

À la Biosphère

Survie du vivant

Saviez-vous qu'il existe en forêt un internet végétal et qu'un champignon en est responsable? Cette conférence théâtralisée explore et célèbre l'interdépendance du vivant de manière inédite. Émerveillements garantis! Une production du théâtre Le Clou.

Biologiste et conférencière : Julie Drouin

Du 2 au 5 mars | Durée: 60 à 75 minutes | Pour les adolescents

À l'Insectarium

L'instant d'une rencontre

Au coeur de notre Grand Vivarium, faites la connaissance d'un insecte ou d'un autre arthropode unique. Et si l'on pouvait se sentir bien en leur compagnie? Un animateur ou une animatrice vous accompagnera dans ce moment magique. Venez créer un lien, l'instant d'une rencontre, et écrire une nouvelle histoire !

Tous les jours | Durée : 20 minutes | Pour tous

Offrez-vous nos musées !

Offrez-vous un accès privilégié à nos cinq musées pendant un an : Biodôme, Biosphère, Insectarium, Jardin botanique et Planétarium Rio Tinto Alcan. En format numérique et à prix très abordable, le Passeport Espace pour la vie offre plusieurs avantages aux détenteurs et détentrices. Il saura combler les familles, les adultes, les étudiant.e.s et les passionné.e.s de nature.

Pour tout connaître de nos institutions muséales et de leur programmation : espacepourlavie.ca

Dossier de presse

SOURCE Espace pour la vie

Communiqué envoyé le 16 janvier 2023 à 16:51 et diffusé par :