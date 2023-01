Avis aux médias - Défi de l'alimentation dans l'espace lointain - Les équipes canadiennes présentent au jury leurs prototypes de technologie de production alimentaire





LONGUEUIL, QC, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Au cours des prochaines semaines, les équipes canadiennes qui participent à la phase 2 du Défi de l'alimentation dans l'espace lointain rencontreront les membres du jury pour présenter leurs prototypes. Ce concours a pour but de mener à la création de nouvelles technologies de production alimentaire pour les futures missions spatiales.

Les technologies développées et construites par les demi-finalistes pourraient assurer l'alimentation des astronautes en mission sur la Lune et sur Mars, et faciliter aussi la production alimentaire sur Terre dans des milieux hostiles. Jusqu'à quatre équipes canadiennes passeront à la phase 3 : les finalistes auront 12 mois pour construire leur technologie de production alimentaire grandeur nature et en faire la démonstration.

