Pharmascience Canada lance un nouveau médicament générique à indications multiples





MONTRÉAL, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Pharmascience Canada lance le générique Prpms-TOFACITINIB sur le marché canadien en novembre 2022.

Prpms-TOFACITINIB est indiqué pour traiter:

- Polyarthrite rhumatoïde

Prpms-TOFACITINIB, pris seul ou en association avec du méthotrexate (MTX), est indiqué pour atténuer les signes et les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde chez les adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde évolutive modérée ou sévère qui ont eu une réponse insatisfaisante au MTX et à un traitement par au moins un antirhumatismal modificateur de la maladie (ARMM).

- Arthrite psoriasique

Prpms-TOFACITINIB, pris en association avec du méthotrexate (MTX) ou un autre antirhumatismal modificateur de la maladie (ARMM) synthétique classique, est indiqué pour atténuer les signes et les symptômes de l'arthrite psoriasique chez les adultes atteints d'arthrite psoriasique évolutive qui ont eu une réponse insatisfaisante à un traitement antérieur par un ARMM.

- Colite ulcéreuse

Prpms-TOFACITINIB est indiqué pour le traitement de la colite ulcéreuse évolutive modérée ou sévère chez les adultes qui ont eu une réponse insatisfaisante, une perte de la réponse ou une intolérance au traitement classique de la colite ulcéreuse ou à un inhibiteur du TNF-?.

"Chez Pharmascience, nous poursuivons nos efforts afin de trouver et de fournir des solutions aux besoins de tous nos patients. Avec le lancement de Prpms-TOFACITINIB, l'équivalent générique du XELJANZ®, nous contribuons à combler le manque et à fournir aux Canadiens des options plus abordables et accessibles pour ces médicaments spécialisés destinés à traiter des maladies rares et complexes." - Mike Dutton, vice-président et directeur général de Pharmascience Canada.

Possédant le même profil d'innocuité et d'efficacité du produit de marque, les comprimés de Prpms-TOFACITINIB 5 mg sont disponibles à moindre coût. Un programme de soutien aux patients est offert à tous les patients et, pour les patients admissibles (hors Québec), une assistance financière est également disponible.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 47e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2019, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2022, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada, et celui d'un des meilleurs employeurs de Montréal, attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. Également en 2022, Pharmascience a été certifié en tant que Great Place to Work.

Pour toute information concernant le produit, veuillez contacter le Service d'information médicale de Pharmascience en composant le 1 888 550-6060.

XELJANZ® est une marque de commerce déposée par Pfizer

