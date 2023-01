Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Terry Duguid annoncera un investissement pour protéger le lac Winnipeg

Les représentants des médias sont priés de noter que Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, sera à la conférence du sommet international sur les terres et les eaux du bassin de la rivière...

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce, au nom de la ministre des Affaires...