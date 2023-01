Caribous forestiers et montagnards : les résultats attendus de trois inventaires maintenant disponibles





QUÉBEC, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs publie aujourd'hui les résultats de trois inventaires aériens de populations de caribous : celui de la population de la Gaspésie, réalisé à l'automne 2021, celui de la population Nottaway au Nord-du-Québec, effectué à l'hiver 2022, et celui de la population Outardes et Caniapiscau sur la Côte-Nord, également effectué à l'hiver 2022. Ces inventaires ont pour but de bonifier les connaissances sur l'abondance démographique des populations de caribous forestiers et montagnards dans des secteurs bien précis et d'en suivre la tendance.

Certains résultats de ces inventaires sont positifs et montrent que les mesures de protection déployées par le gouvernement du Québec donnent certains résultats encourageants. Les populations et les taux de recrutement demeurent toutefois sous des seuils critiques, c'est pourquoi il faut en faire davantage pour assurer la pérennité de l'espèce.

Depuis le dépôt du rapport final de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, le gouvernement du Québec s'affaire à bonifier la stratégie visant à assurer la pérennité de cette espèce. La livraison de la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards est prévue en juin 2023.

Rappelons que le Ministère a déjà instauré des mesures exceptionnelles de protection des caribous forestiers et montagnards.

L'ensemble de ces mesures, y compris les inventaires, s'inscrit dans une démarche concrète qui contribuera aux efforts de conservation des caribous.

