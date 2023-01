Fonds régions et ruralité - Le Campus d'innovation du St-Laurent, Novarium, reçoit 500 000 $





RIMOUSKI, QC, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 500 000 $ est octroyée à la Société de promotion économique de Rimouski pour le projet Novarium - Campus d'innovation du St-Laurent.

Cette initiative vise à consolider le positionnement stratégique de la région du Bas-Saint-Laurent comme pôle de savoir international en économie bleue, notamment en biotechnologies marines, en intelligence des données et en génie maritime.

Ainsi, des actions seront réalisées pour étendre la portée et améliorer l'expérience utilisateur de la plateforme Lab-O, une application mobile favorisant le maillage entre les entrepreneurs et les chercheurs qui possèdent une expertise ou des équipements de pointe.

Un programme d'entrepreneur en résidence, FLOTS STUDIO IA, sera également mis en place pour valoriser la recherche et implanter des solutions structurantes chez des partenaires affiliés à Novarium. L'objectif est de déterminer des procédés scientifiques propices à la commercialisation au sein des centres de recherche et de faciliter l'émergence d'entreprises innovantes.

De plus, un programme d'incubation spécifique à l'économie bleue sera développé pour répondre à la demande croissante des jeunes pousses technologiques.

L'aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR). L'initiative s'inscrit en continuité avec le projet « Signature innovation » de la MRC de Rimouski-Neigette.

Citations :

« Notre gouvernement travaille fort afin que nous ayons des municipalités et des régions encore plus fortes. Le projet Novarium est un très bel exemple. Il va permettre de consolider le positionnement stratégique de la région du Bas-Saint-Laurent comme pôle de savoir international en économie bleue. Elle saura aussi se démarquer grâce à ce campus; il en sera certainement la fierté! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski

« Ce projet allie créativité, technologies d'avenir et monde marin. Les retombées socioéconomiques engendrées auront des effets positifs pour la région, mais aussi à plus grande échelle. Cette initiative, réalisée grâce à l'appui financier de notre gouvernement, mettra en lumière l'expertise des gens d'ici et l'une de nos richesses : l'économie bleue! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'ensemble des MRC du Bas-Saint-Laurent est extrêmement fier de l'annonce d'aujourd'hui. En effet, les élus de notre belle région voient dans ce magnifique projet une occasion de manifester leur appui à un secteur de notre économie qui rayonne sur l'ensemble du pays et même au-delà. Nous sommes conscients qu'en investissant dans des ressources qui nous sont propres, nous avons les plus grandes chances de maintenir notre position de leader dans ce domaine. L'annonce d'aujourd'hui confirme notre appui au secteur et nous assure, en plus, celui du gouvernement du Québec, vu la présence de ses fières représentantes. Merci et bravo aux artisans de ce grand projet; je souhaite un franc succès pour sa mise en place en ce début d'année 2023. »

Bertin Denis, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Le projet Novarium - Campus d'innovation du St-Laurent est un vecteur important de développement de notre économie bleue et un incubateur riche de projets innovants qui contribueront au rayonnement de Rimouski comme technopole maritime. Cet investissement nous permettra de continuer à développer notre identité maritime déjà bien ancrée et entraînera des retombées positives pour notre milieu. »

Guy Caron, maire de Rimouski

« L'expertise scientifique et institutionnelle de Rimouski en économie bleue est connue et reconnue sur le plan international. Novarium ajoute une dimension entrepreneuriale forte dans cette même industrie en jouant un rôle attractif auprès de PME et de jeunes pousses technologiques. Cette aide financière complémentaire nous permettra d'élever la qualité de l'expérience de Novarium et de son accélérateur FLOTS. »

Martin Beaulieu, président-directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski, et fondateur et entrepreneur en chef de Novarium

