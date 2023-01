LES PLUS RÉCENTES INNOVATIONS DE LG REÇOIVENT UN NOMBRE RECORD DE PRIX AU CES 2023





LG poursuit sa longue série d'honneurs au plus important salon annuel de la technologie et de l'électronique grand public au monde en remportant plus de 220 prix et distinctions.

SÉOUL, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Lors du CESMD de cette année, LG Electronics (LG) a fait un retour triomphal en remportant le plus grand nombre de prix de son histoire, soit plus de 220 récompenses honorant ses meilleures innovations dans ses catégories d'appareils électroménagers et de divertissement à domicile.

Parmi les principales distinctions reçues par LG au CES 2023, on retrouve le prestigieux prix Best of CES (le meilleur du CES) présenté par Engadget dans la catégorie Best Home Theater Tech (meilleur produit de cinéma maison), que la société a obtenu pour son révolutionnaire téléviseur OLED SIGNATURE M (modèle M3), le premier téléviseur OLED sans fil au monde doté de la technologie Zero Connect.

Le leader mondial de la technologie OLED, qui célébrera en 2023 le 10e anniversaire de son révolutionnaire téléviseur OLED, a réaffirmé sa position au CES en remportant les prix et distinctions les plus prestigieux du secteur pour sa plus récente gamme de téléviseurs OLED, notamment le modèle OLED M3 mentionné plus tôt ainsi que les modèles OLED evo G3 et C3. Le téléviseur OLED evo G3 de LG offre une luminosité jusqu'à 70 % supérieure à celle des modèles de l'année dernière. Le téléviseur OLED SIGNATURE M3 de LG de 97 po (le modèle M3 est également offert avec un écran de 83 ou de 77 po) est considéré comme la prochaine étape dans l'évolution de la technologie des téléviseurs OLED et a été récompensé par les principales publications dans le domaine des technologies, notamment CNET, Digital Trends, TechRadar, Tom's Guide, WIRED, The Verge, USA Today, PCMag et Mashable. Le nouveau téléviseur de la série OLED G3, doté de la technologie « evo », a également été applaudi par TechCrunch, CNET, Tom's Guide, Reviewed et BGR. PCMag a également fait mention du LG Gram Ultraslim, un produit novateur de LG, dans son palmarès Best of CES 2023, en prenant soin de souligner la légèreté de l'ordinateur portable.

LG a également reçu les éloges de publications de premier plan telles que le Wall Street Journal, CNET, le Washington Post, WIRED, Good Housekeeping, Tom's Guide et PCMag pour son nouveau réfrigérateur doté de la technologie MoodUPMC. Cet électroménager de pointe a été largement reconnu comme l'un des produits les plus intéressants du CES 2023 en raison de sa personnalisation avant-gardiste avec des panneaux de porte à DEL offrant 190 000 options de couleurs et de son haut-parleur Bluetooth intégré.

Le tout nouveau climatiseur résidentiel ARTCOOLMC Gallery de LG a également fait tourner les têtes en raison de son design épuré avec panneau ACL et a remporté le prix Best of CES de TechRadar et Best Innovative Products from CES 2023 (meilleure innovation au CES 2023) de Business Insider. Le purificateur d'air PuriCareMC Aero Furniture de LG, qui combine élégance et purification de l'air avancée, a reçu le prix Best Smart Home Tech of CES (meilleure technologie intelligente pour la maison du CES) de PC Mag et le prix CES 2023 Editors' Choice Award (choix de la rédaction) de Reviewed pour la manière dont la société a intégré une technologie de purification de l'air haut de gamme dans des tables d'extrémité futuristes et colorées qui comprennent un éclairage d'ambiance et une surface de chargement sans fil.

À lui seul, le programme CES Innovation Award de la Consumer Technology Association (CTA) a permis à LG de remporter 25 prix d'innovation au CES, dont trois prix Best of Innovation remis à la société pour son écran OLED transparent, son modèle OLED Flex et son moniteur UltraFine Display OLED Pro de 65 po.

Parmi les 220 prix et distinctions obtenus par LG au CES 2023, citons les suivants :

TÉLÉVISEUR SANS FIL OLED SIGNATURE DE LG (modèle M3 de 97 po)

CNET : Best of CES 2023 - Meilleur produit du salon

Best of CES 2023 - Meilleur produit du salon Digital Trends : Top Tech of CES 2023 Awards

Top Tech of CES 2023 Awards Engadget : Best of CES 2023 - Meilleur cinéma maison

Best of CES 2023 Meilleur cinéma maison PCMag : Best of CES 2023

Best of CES 2023 Reviewed : CES Editors' Choice Awards 2023

CES Editors' Choice Awards 2023 TechRadar : Best Gadgets of CES 2023 - Meilleure innovation télévisuelle

Best Gadgets of CES 2023 - Meilleure innovation télévisuelle The Washington Post : Best and Strangest Tech of CES 2023

Best and Strangest Tech of CES 2023 Tom's Guide : Best of CES 2023 Awards - Meilleur produit du salon

Ordinateurs portables Gram de LG

CNET : Best Laptops CES 2023 Has to Offer

Best Laptops CES 2023 Has to Offer Laptop Mag : Best of CES 2023

Best of CES 2023 PCMag : Best of CES 2023

Best of CES 2023 PCWorld : Best Laptops from CES 2023

Best Laptops from CES 2023 TechRadar : Best Laptops at CES 2023

Best Laptops at CES 2023 Tom's Guide : Best Laptops of CES 2023

Best Laptops of CES 2023 WIRED : Best of CES 2023

Téléviseurs OLED Flex de LG

Digital Trends : Best Gaming Monitors of CES 2023

Best Gaming Monitors of CES 2023 PC World : Best Monitors of CES 2023

Best Monitors of CES 2023 TWICE : TWICE 2023 Picks Awards - CES 2023

Moniteur de jeu UltraGear OLED de LG

PC World : Best Monitors of CES 2023

Best Monitors of CES 2023 Wirecutter : Best of CES 2023

Best of CES 2023 TWICE : TWICE CES 2023 Picks Awards

Réfrigérateur LG avec technologie MoodUPMC

CNET : The Wildest Tech at CES 2023, 9 Weirdest Gadgets at CES 2023, Best Smart Kitchen Tech

The Wildest Tech at CES 2023, 9 Weirdest Gadgets at CES 2023, Best Smart Kitchen Tech Good Housekeeping : Editor's Choice - CES 2023, CES 2023 Top Picks

Editor's Choice - CES 2023, CES 2023 Top Picks Now This News : Some of the Best Products from CES 2023

Some of the Best Products from CES 2023 PCMag : Best of CES 2023

Best of CES 2023 Reviewed : CES Editors' Choice Awards 2023

CES Editors' Choice Awards 2023 The Wall Street Journal : Cool, Crazy and Cute Tech - CES 2023

Cool, Crazy and Cute Tech - CES 2023 The Washington Post : Best and Strangest Tech of CES 2023, Best of CES 2023

Best and Strangest Tech of CES 2023, Best of CES 2023 Tom's Guide : Best of CES 2023 Awards - Meilleur électroménager

Best of CES 2023 Awards - Meilleur électroménager The National News : Best, Quirkiest Innovations at CES 2023

Best, Quirkiest Innovations at CES 2023 Gear Patrol : Best Home Gadgets of CES 2023

Réfrigérateur InstaviewMD de LG à profondeur de comptoir avec porte à deux battants

BestProducts.com : Best of CES Home Appliances - Meilleur gros électroménager

PuriCareMC Aero Furniture de LG

Reviewed : CES Editors' Choice Awards 2023

CES Editors' Choice Awards 2023 TWICE : TWICE Picks Awards - CES 2023

TWICE Picks Awards - CES 2023 PCMag : Best Smart Home Tech of CES 2023

Climatiseur résidentiel ARTCOOLMC Gallery de LG

TechRadar : Best of CES 2023

Best of CES 2023 Business Insider : Best Innovative Products from CES 2023

Best Innovative Products from CES 2023 Gadget Flow : CES 2023 Favorites

CES 2023 Favorites Yanko Design : Best of CES 2023

StylerMC ShoeCase de LG

Digital Trends : The Most Curious Gadgets at CES 2023

StylerMC ShoeCare de LG

CNET : 9 Weirdest Gadgets at CES 2023

9 Weirdest Gadgets at CES 2023 Digital Trends : The Most Curious Gadgets at CES 2023

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix et les distinctions obtenus par LG au CES 2023 et pour en savoir plus sur les produits de LG présentés au CES, veuillez visiter le site lg.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le bureau principal est à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le lg.ca.

