Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Sackville





SACKVILLE, NB, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant des infrastructures vertes en présence de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, et de Jean-Paul Boudreau, recteur et vice-chancelier de l'Université Mount Allison.

Date : Mardi 17 janvier 2023



Heure : 14 h 30 (HNA)



Lieu : Galerie d'art Owens

61, rue York

Sackville (Nouveau-Brunswick)





