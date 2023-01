Le gouvernement du Canada s'associe à Ocean Wise pour amplifier la voix des jeunes professionnels au congrès IMPAC5





VANCOUVER, BC, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Les jeunes de toutes les nations et de tous les milieux jouent un rôle de leadership dans le domaine des aires marines protégées et de la conservation des océans. Que ce soit en participant au Congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), à Marseille, ou encore à la COP15, la Conférence de l'ONU sur la biodiversité tenue récemment à Montréal, les jeunes professionnels se joignent à la conversation et prennent des mesures concrètes pour protéger l'océan mondial.

Lors du cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5), les jeunes représenteront environ un tiers de l'ensemble des participants. Leurs points de vue contribueront à orienter les discussions thématiques qui se tiendront au Congrès de Vancouver, du 3 au 9 février 2023.

C'est pourquoi aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a annoncé un nouveau partenariat avec Ocean Wise et un financement de plus de 430?000 $ pour aider à amplifier la voix des jeunes professionnels au congrès IMPAC5.

Dans le cadre de ce partenariat, Ocean Wise travaille en étroite collaboration avec le Comité des jeunes professionnels de l'IMPAC5 pour offrir le programme Connexions côtières, qui consiste en une série de rencontres virtuelles et en personne, axées sur le partage des connaissances, le mentorat, et le réseautage. Ces rencontres auront lieu avant et pendant l'IMPAC5 et seront destinées aux jeunes Canadiens autochtones et non autochtones, ainsi qu'aux jeunes du monde entier, qui sont en début de carrière ou se préparent à faire carrière comme professionnels dans le domaine océanique.

L'un des principaux volets thématiques transversaux de l'IMPAC5 est la voix des jeunes professionnels. Grâce à ce partenariat avec Ocean Wise, la voix des jeunes sera entendue et mise en valeur lors de l'IMPAC5. Les participants de 18 à 35 ans contribueront aux discussions et aux résultats du Congrès à Vancouver. Ils se joindront à des professionnels de la conservation des océans, des dirigeants et des décideurs pour apprendre, transmettre leurs idées, et tracer la voie vers la protection de 30 % de l'océan mondial d'ici 2030.

L'IMPAC5 sera organisé conjointement par les Premières Nations hôtes - x?m??k??y??m (bande indienne de Musqueam), S?wxwú7mesh (Nation Squamish) et s ? ?lilw?ta? (Nation Tsleil Waututh) -, le gouvernement du Canada, la Province de la Colombie Britannique, la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNPC) et l'UICN.

« De Marseille à Mexico, de Suva à St. John's, les jeunes professionnels de l'océan réclament un financement accru pour la biodiversité, encouragent l'innovation dans l'économie bleue, et la participation communautaire dans tous les aspects de la gestion des aires marines protégées. Au cours de l'an dernier seulement, nous avons été témoins du pouvoir de la voix des jeunes lors de conférences internationales sur l'environnement à Lisbonne, Marseille et Montréal. Grâce à ce partenariat avec Ocean Wise, des jeunes du monde entier se réuniront à l'IMPAC5 pour transmettre leurs connaissances et conseiller les dirigeants sur la manière de créer un avenir bleu durable. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous savons que les jeunes ne sont pas seulement les leaders de demain, mais qu'ils mènent la marche aujourd'hui pour sauver notre océan et notre planète. Le programme Connexions côtières, dirigé par Ocean Wise, rassemblera 100 jeunes professionnels du Canada et du monde entier, afin d'amplifier la voix des jeunes lors de l'IMPAC5, pour informer, inspirer et agir dans le domaine des aires marines protégées. Nous sommes ravis que l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches et des Océans du Canada, se soit jointe à nous pour annoncer ce partenariat passionnant, qui placera les jeunes acteurs du changement océanique au centre de ce congrès mondial visant à protéger la nature bleue. »

Lasse Gustavsson, président-directeur général de Ocean Wise

« Nos moyens de subsistance et notre bien-être ? nos océans sont menacés. Nous dépendons tous d'océans en bonne santé pour survivre et prospérer. En tant que citoyens du monde, nous devons nous rassembler, de Nation à Nation, et de génération à génération, pour protéger l'océan lors de rassemblements tels que l'IMPAC5. Il s'agit notamment d'établir des relations et de transmettre les connaissances entre les générations et au sein de celles-ci. Alors que les générations plus âgées s'estompent riches de leur sagesse, les jeunes générations perdent des connaissances précieuses tout en héritant d'un monde de défis environnementaux, sociaux et économiques sans précédent. La solidarité intergénérationnelle est une nécessité. »

Magena Warrior, membre du Comité des jeunes professionnels de l'IMPAC5

Les Congrès internationaux sur les aires marines protégées (IMPAC) sont le fruit des efforts concertés de l'UICN et du pays hôte choisi. Le Canada a eu l'honneur d'accueillir l'IMPAC5 lors des cérémonies de clôture de l'IMPAC4 tenues à La Serena-Coquimbo, au Chili, en 2017.

a eu l'honneur d'accueillir l'IMPAC5 lors des cérémonies de clôture de l'IMPAC4 tenues à La Serena-Coquimbo, au Chili, en 2017. L'IMPAC5 sera un événement hybride offrant une programmation à la fois virtuelle et en personne. Le congrès durera sept jours et se terminera par un Forum sur le leadership, le 9 février 2023.

L'IMPAC5 s'appuiera sur cinq thèmes et trois volets transversaux : le leadership des peuples autochtones, la voix des jeunes professionnels, et l'innovation et le changement transformationnel.

En date du 6 janvier 2023, plus de 600 personnes âgées de 18 à 35 ans et originaires de 83 pays étaient inscrites pour participer à l'IMPAC5.

Le programme de l'IMPAC5 comprendra 236 présentations liées au volet transversal « Les voix des jeunes professionnels ».

Le financement pour l'intégration des jeunes professionnels à IMPAC5 a été fourni par Pêches et Océans Canada dans le cadre du Programme de contribution pour la gestion des océans.

Le Comité des jeunes professionnels de l'IMPAC5 est composé de 15 jeunes professionnels exceptionnels du monde entier. Ce groupe se joint aux dirigeants de l'IMPAC5 pour :

veiller à ce que tous les aspects de l'IMPAC5 intègrent les points de vue des jeunes;



contribuer à l'élaboration du programme du Congrès et y participer;



instaurer, au Congrès, une tradition de mobilisation des jeunes au-delà de l'IMPAC5.

Le Comité des jeunes professionnels d'IMPAC5 est composé de 15 jeunes professionnels exceptionnels du monde entier. Ce groupe dynamique a été choisi à l'issue d'un processus de sélection concurrentiel mené à l'échelle mondiale. Ils apportent leur expérience en matière de leadership, leur passion pour la conservation des océans, leur expertise en matière de protection marine, et leur désir de contribuer à un monde meilleur.

Depuis août 2021, le Comité des jeunes professionnels s'est réuni régulièrement pour conseiller aux dirigeants d'IMPAC5 :

de veiller à ce que tous les aspects d'IMPAC5 intègrent les points de vue des jeunes;

de contribuer à l'élaboration du programme du Congrès et à y participer;

d'instaurer, au Congrès, une tradition de mobilisation des jeunes au-delà d'IMPAC5.

Sept des quinze membres du Comité des jeunes professionnels viennent du Canada, dont cinq membres sont Autochtones d'un peu partout au pays. Les huit autres membres viennent d'Afrique, d'Asie-Pacifique, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Entre eux, ils parlent huit langues.

En novembre 2022, Ocean Wise et IMPAC5 ont lancé un appel de candidatures pour former une cohorte composée de jeunes du monde entier, y compris de jeunes Autochtones, pour qu'ils participent au programme Connexions côtières. Le programme d'enrichissement pour les jeunes propose trois connexions pour 100 jeunes du monde entier, axées sur le réseautage en vue du Congrès et la transmission intergénérationnelle de connaissances, comprenant :

Connexion #1 : Une série de trois séances virtuelles tenues avant le congrès IMPAC5 qui permettront aux participants de se présenter à leurs pairs et donneront un aperçu de l'historique, des objectifs et du programme d'IMPAC5.

Connexion #2 : Un événement en personne de deux jours axé sur le réseautage et le renforcement de l'esprit d'équipe qui se tiendra du 31 janvier au 1er février au camp d'Elphinstone, près de Gibsons, en Colombie-Britannique.

Connexion #3 : Un programme intergénérationnel de mentorat et de transmission de connaissances qui aura lieu pendant l'IMPAC5 et qui comprendra un petit-déjeuner de réseautage et un événement en soirée.

Ocean Wise a reçu un financement de 430?000 $ de Pêches et Océans Canada pour coordonner Connexions côtières, cet important programme d'enrichissement destiné aux jeunes. Les activités organisées garantiront l'inclusion et la diffusion de la voix des jeunes professionnels au cours de cet événement mondial de sept jours.

