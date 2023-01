Suspension de la négociation par l'OCRCVM - ELVT.WT

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a aidé des millions de Canadiens, y compris les aînés, en leur offrant des mesures de soutien et des prestations en réponse à la COVID-19. Alors que la pandémie s'atténue au Canada, le...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Elevation Gold Mining Corporation Symbole à la Bourse de croissance TSX : ELVT.WT Les titres : Non Motif : En attente de radiation Heure de la suspension (HE) : 12 h 00 L'OCRCVM peut...

Québec International (QI) et Desjardins sont très heureux d'annoncer le renforcement de leur partenariat pour les cinq prochaines années. L'entente d'une valeur de 1,35 M$ permettra d'appuyer les entrepreneurs dans leurs démarches de recrutement à...