Face aux défis croissants, les assureurs européens se tournent vers leurs partenaires

Les sociétés d'assurance européennes s'efforcent de s'adapter à des conditions commerciales de plus en plus difficiles avec l'aide des fournisseurs de services qui comprennent les nombreux défis du secteur et collaborent étroitement avec les assureurs, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), une société mondiale de recherche et de conseil technologiques de premier plan.

Le rapport ISG Provider Lenstm 2022 sur les services d'assurance en Europe révèle que l'augmentation de la demande au début de la pandémie de COVID-19 a été suivie d'une série d'autres impacts sur l'industrie de l'assurance, y compris l'inflation, les incertitudes géopolitiques, les cyber-attaques et les dégâts matériels faisant suite à des catastrophes liées au climat. Les assureurs européens et d'autres régions sont désormais confrontés à une situation de "permacrise", affirme le rapport.

"Les assureurs européens doivent faire face à des conditions du marché particulièrement complexes," a déclaré Anna Medkouri, partenaire d'ISG et responsable des assurances en région EMEA. "Outre le fait de composer avec un environnement commercial difficile, ils nécessitent de meilleures technologies pour s'adapter à de nouveaux modes de travail, de nouvelles réglementations et de nouvelles attentes de la part des consommateurs," a-t-elle ajouté.

Parmi les nouveaux clients natifs numériques, les préférences évoluent actuellement des produits d'assurance de base en vente libre à des offres plus personnalisées, indique ISG. Les sociétés d'assurances collaborent avec les fournisseurs pour mettre en service des plateformes de développement de produits ciblés utilisant l'IA et l'apprentissage machine. Ce processus permanent requiert des assureurs qu'ils réinventent les processus, les modèles commerciaux voire la culture d'entreprise. Sont par conséquent recherchés des fournisseurs expérimentés en matière de consultation et de transformation, en plus du BPO traditionnel.

L'énorme pénurie de compétences relevée en Europe a renforcé les défis technologiques des assureurs, indique le rapport. Les restrictions imposées par le Brexit ont beaucoup compliqué le passage frontalier, entre le Royaume-Uni et le continent européen, des travailleurs possédant les compétences technologiques et commerciales nécessaires. La majorité des sociétés d'assurance ayant des difficultés à attirer, recruter et conserver leurs techniciens les plus compétents, ils se tournent par conséquent de plus en plus vers les fournisseurs de BPO pour réorganiser leur main d'oeuvre.

"Pour construire de nouveaux produits et modèles commerciaux, les sociétés d'assurance traditionnelles ont besoin d'une conception répondant réellement aux besoins, d'un déploiement rapide et d'une évolutivité rapide," a déclaré Jan Erik Aase, partenaire et responsable mondial de la recherche chez ISG Provider Lens. "Les prestataires de services possèdent les connaissances et la main d'oeuvre nécessaires pour fournir ces capacités," a-t-il poursuivi.

Le rapport analyse également d'autres tendances relatives aux services d'assurance en Europe, y compris l'intégration de start-ups innovantes et l'adoption progressive de contrats de fournisseurs basés sur la valeur.

Le rapport ISG Provider Lenstm 2022 sur les services d'assurance en Europe évalue les capacités de 33 fournisseurs selon trois quadrants: les services d'assurance BPO Vie et retraite, les services d'assurance BPO Biens et dommages, et les services d'assurance ITO.

Le rapport nomme Accenture, Cognizant et TCS comme chefs de file dans l'ensemble des trois quadrants; Genpact, Infosys et WNS dans deux quadrants chacune; et Atos, Capgemini, CGI, EXL, NTT DATA, Tech Mahindra et Wipro dans un quadrant chacune.

LTIMindtree, Tech Mahindra et Xceedance sont en outre nommées "Etoiles montantes" - un terme désignant des entreprises au "portefeuille prometteur" et "potentiel futur élevé" selon la définition d'ISG - dans un quadrant chacune.

