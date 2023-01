Zayo renforce son leadership infrastructurel en Europe avec une expansion majeure de fibre optique pour relier les hubs Internet de Paris et Marseille





Zayo Group Holdings, Inc., une plateforme mondiale d'infrastructure de communication de premier plan, annonce le déploiement d'une nouvelle ligne de 400G reliant Paris et Marseille, y compris la consolidation d'un réseau pionnier sur cet axe critique tirant parti de technologies fibrées de prochaine génération, afin de fournir aux entreprises un moyen plus simple et plus sûr d'acheminer un trafic à large bande à partir de ces hubs Internet qui figurent au top 10 mondial.

« Nous développons, améliorons et diversifions continuellement notre réseau afin de répondre aux attentes croissantes de nos clients en matière de bande passante », déclare Yannick Leboyer, Europe Chief Operating Officer, Zayo. « Avec plusieurs nouveaux projets de câbles sous-marins qui seront déployés dans les années à venir, Marseille est en passe de devenir l'un des cinq principaux hubs de connectivité Internet au monde, et Zayo est idéalement positionné pour fournir l'infrastructure nécessaire pour soutenir cette croissance. L'axe Paris-Marseille est conçu pour soutenir la croissance rapide de la bande passante et la demande de plus en plus élevée en connectivité sur ces marchés, offrant ainsi aux clients un moyen plus fiable, évolutif et sécurisé de partager des données vers le reste de l'Europe et les États-Unis. »

Paris est le quatrième hub de connectivité Internet au monde, et Marseille, carrefour de plusieurs grands échanges entre réseaux terrestres et sous-marins, devrait passer de la septième à la cinquième place mondiale au cours des trois prochaines années. Avec six nouveaux câbles sous-marins à Marseille en phase d'achèvement, y compris des passerelles clés vers l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient, les demandes de capacité à Marseille devraient quadrupler d'ici 2026. Cette situation crée un besoin croissant pour les entreprises d'acheminer un trafic grandissant à partir de ces hubs vers toute l'Europe et d'autres carrefours commerciaux clés à travers le monde.

Le nouvel axe Paris-Marseille de Zayo fournit 24 téraoctets de capacité totale attendue par paire de fibres, des options de triversité critiques et un débit de 400G permettant aux entreprises de gérer cette croissance de capacité et d'assurer une connectivité sûre et résiliente vers le reste de l'Europe et les États-Unis. Au-delà de sa capacité, Zayo consolide son réseau grâce à de nouvelles technologies de fibre optique, devenant ainsi le premier fournisseur disposant de cette fibre de nouvelle génération sur l'axe reliant Paris à Marseille.

Cette ligne fournira également un accès direct à Bordeaux, ville d'arrivée d'Amitié, un nouveau câble transatlantique privé qui reliera les États-Unis au Royaume-Uni et à la France. Une fois prête pour le service, la connexion permettra un accès direct à l'Asie, à l'Afrique et au Moyen-Orient.

Ce dernier investissement de Zayo s'inscrit dans la stratégie globale de la société visant à doubler sa dorsale européenne et à fournir une bande passante haute capacité à travers l'Europe, après la finalisation de son câble sous-marin Zeus en 2022, qui assure la connexion la plus robuste entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale. À ce jour, Zayo possède et exploite 2,2 millions de kilomètres de fibre et relie 16 marchés métropolitains clés et neuf pays d'Europe.

Pour en savoir plus sur le réseau mondial de Zayo, rendez-vous sur https://www.zayo.com/network/.

À propos de Zayo Group Holdings, Inc.

Zayo Group Holdings, Inc. est la principale plateforme mondiale d'infrastructure de communication, qui fournit une gamme complète de solutions, notamment des services de fibre et transport, en paquets et périphériques gérés. Zayo possède et exploite une dorsale IP de premier plan, couvrant 137 000 milles à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. En fournissant cette bande passante essentielle à ses clients de haut vol dans les secteurs du sans-fil, de l'hyperscale, des médias, de la technologie et de la finance, Zayo promeut les innovations qui transforment la société. Pour plus d'informations, visitez https://zayo.com.

