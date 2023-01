COGECO INC. ANNONCE LES RÉSULTATS DES VOTES TENUS À L'ÉGARD DE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES





MONTRÉAL, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (« Cogeco ») (TSX: CGO) annonce que tous les candidats à l'élection indiqués dans sa circulaire d'information datée du 14 novembre 2022 ont été élus au conseil d'administration de Cogeco à l'assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 13 janvier 2023 en personne (l'« assemblée »).

Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidat Résultats Pour % Pour Abstentions % Abstentions Louis Audet Élu 36 498 948 96,70 % 1 244 001 3,30 % Arun Bajaj Élu 37 706 578 99,90 % 36 371 ,10 % Mary-Ann Bell Élue 37 427 994 99,17 % 314 955 ,83 % James C. Cherry Élu 37 493 284 99,34 % 249 665 ,66 % Patricia Curadeau-Grou Élue 37 492 186 99,34 % 250 763 ,66 % Samih Elhage Élu 37 491 970 99,34 % 250 979 ,66 % Philippe Jetté Élu 37 494 884 99,34 % 248 065 ,66 % Normand Legault Élu 37 484 568 99,32 % 258 381 ,68 % Caroline Papadatos Élue 37 723 949 99,95 % 19 000 ,05 %



On peut consulter les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote, y compris, à des fins d'information, les résultats du vote des porteurs d'actions subalternes à droit de vote seulement, sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com).

À PROPOS DE COGECO

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de 65 ans, Cogeco inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans les secteurs des télécommunications et des médias en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis. Par l'entremise de Cogeco Média, elle possède et exploite, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

