LAT Multilingue Traduction et Marketing enregistre une croissance de 83% en acquisition de clients pour ses services axés sur la mondialisation





LAT Multilingue, une entreprise du Québec spécialisée en services de traduction et de marketing multiculturel, a annoncé aujourd'hui une hausse de 83% en nouveaux clients au 4e trimestre par rapport à l'exercice précédent. Le vaste portefeuille de services de traduction et de marketing de LAT Multilingue continue de favoriser sa croissance et un fort rendement.

En 2022, les solutions de traduction et de marketing multiculturel de LAT ont connu une croissance fulgurante. Les services de marketing chinois ont été les plus demandés, en raison du nombre croissant d'entreprises à la recherche de services de marketing, de traduction et d'adaptation en vue d'atteindre de nouveaux marchés.

L'entreprise a aussi lancé de nouveaux services pour répondre aux besoins des clients en matière de référencement naturel et d'interprétation en ligne ou en personne. Les spécialistes du référencement de LAT peuvent désormais accroître le nombre de visiteurs sur les sites Web localisés des clients au moyen d'une solide stratégie de référencement, peu importe la langue. En offrant en plus des services d'interprétation, LAT aidera les entreprises à éliminer les barrières linguistiques et à assurer le déroulement optimal de leurs activités en personne ou à distance.

Lise Alain, présidente de LAT Multilingue, déclare : « En 2022, nous sommes devenus un fournisseur de services multilingues de traduction de premier plan, certifié ISO et ONGC, pour les entreprises qui visent les marchés mondiaux et nord-américains. En 2023, nous avons hâte d'offrir à nos clients des services améliorés, incluant encore plus de stratégies en matière de marketing multiculturel et de langues. Nous voulons donner l'occasion à nos clients d'interagir avec leur clientèle de façon significative, tant en ligne qu'en personne. »

Julie Wong-Gravend, vice-présidente de LAT Multilingue, ajoute : « LAT cherche à aider les marques à toucher plus de clients grâce à ses services linguistiques, notamment en communiquant leurs messages de manière efficace. Par la traduction, l'adaptation du contenu marketing et la participation aux médias sociaux dans différentes langues, nous aidons nos clients à capter l'attention de leurs marchés cibles. Nous sommes fiers d'appuyer également un éventail d'initiatives philanthropiques au profit de la collectivité générale par nos services de traduction. »

À propos de LAT Multilingue :

LAT Multilingue est une entreprise de traduction et de marketing multiculturel possédant plus de 20 ans d'expérience. LAT aide les entreprises à communiquer plus efficacement avec leur clientèle en adaptant leur contenu et leur stratégie pour atteindre de nouveaux marchés et des publics variés. Elle se spécialise dans la traduction, l'adaptation de contenu, la localisation et le marketing traditionnel et numérique pour s'assurer de bien refléter le message et la voix des marques. Ses bureaux étant répartis entre Montréal, Toronto et Vancouver, LAT est en mesure de servir les entreprises de toutes les tailles et d'offrir des services d'une qualité inégalée. Pour en savoir plus, visitez www.latmultilingual.com.

Communiqué envoyé le 16 janvier 2023 à 10:35 et diffusé par :