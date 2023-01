Les résidents de Port Hawkesbury bénéficieront de meilleures infrastructures d'approvisionnement en eau





PORT HAWKESBURY, NS, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, l'honorable Allan MacMaster, vice-premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et Brenda Chisholm Beaton, mairesse de Port Hawkesbury, ont annoncé un financement conjoint de 3,3 millions de dollars pour améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau de la municipalité.

Grâce à ce projet, les résidents de Port Hawkesbury bénéficieront d'un meilleur réseau d'approvisionnement en eau. Les travaux consistent à remplacer le château d'eau de la rue Pitt, ainsi que la voûte de la vanne de réduction de pression de la rue MacDonald par un nouveau bâtiment en surface et les équipements connexes. La municipalité modernisera également la station de traitement de l'eau et les compteurs par secteur du réseau d'aqueduc.

Un système d'approvisionnement en eau plus sécuritaire, plus efficace et plus fiable permettra à la municipalité de Port Hawkesbury de demeurer un endroit moderne où il fait bon vivre.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Notre gouvernement est heureux de faire équipe avec des partenaires provinciaux et municipaux pour investir dans les collectivités rurales de la Nouvelle-Écosse. Une eau potable propre et une alimentation en eau plus efficace sont essentielles à la réussite du développement local dans notre province, et permettent la création de bons emplois et la croissance économique dans les collectivités. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures d'eau modernes et efficaces sont essentielles à la création de communautés saines. Cet investissement contribuera à répondre au développement à long terme et aux besoins en eau de la population de Port Hawkesbury. »

L'honorable Allan MacMaster, vice-premier ministre de la Nouvelle-Écosse, au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« La ville de Port Hawkesbury est très heureuse de participer à l'annonce de financement du projet de modernisation du réseau d'aqueduc. Ce financement nous permettra d'aller de l'avant avec des améliorations essentielles à notre système de traitement et de distribution de l'eau. L'approvisionnement en eau potable propre et sûre pour nos résidents, nos entreprises et les communautés environnantes est un service de base dont nous bénéficions depuis plus d'un siècle. La réalisation d'améliorations majeures du service public ne serait pas possible sans ce soutien. »

Brenda Chisholm Beaton, mairesse de Port Hawkesbury

Le gouvernement du Canada investit 1 320 000 $ dans le projet, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 1 100 000 $ et la municipalité de Port Hawkesbury investit 880 000 $.

investit 1 320 000 $ dans le projet, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 1 100 la municipalité de investit 880 000 $. Le financement que le gouvernement du Canada alloue à ce projet provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

alloue à ce projet provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 135 millions de dollars dans 104 projets d'infrastructures rurales et nordiques en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Au cours de cette période, plus de 48 milliards de dollars ont été investis dans les collectivités de tout le Canada afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 2,6 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures de traitement des eaux usées.

afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 2,6 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures de traitement des eaux usées. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

