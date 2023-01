Donner au-delà des chiffres : La Banque Laurentienne lance un tout nouveau programme de dons corporatifs





MONTRÉAL, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne (La «?Banque?») est fière de lancer aujourd'hui son tout premier programme de philanthropie corporative appelé «?Donner au-delà des chiffres MC?». Ce dernier a été établi en concordance avec les nouvelles valeurs corporatives de la Banque dévoilées à l'occasion de la présentation du plan stratégique triennal de la Banque en décembre 2021. Dans le cadre de ce nouveau programme, la Banque a remis des dons totalisant 400 000 $ à sept organismes qui se consacrent à l'inclusion économique. Ces dons font partie des plus de 750 000 $ que la Banque a versé à des organismes à but non lucratif et à des oeuvres de bienfaisance au cours de l'exercice 2022.

Par le biais de cette nouvelle orientation, la Banque vise à soutenir les organismes locaux qui oeuvrent à l'inclusion économique des nouveaux arrivants et des réfugiés dans tout le pays, ainsi que ceux dont la mission est de lutter contre les inégalités économiques touchant les populations sous-représentées telles que les communautés racisées, les communautés 2SLGBTQIA+, les peuples autochtones ou encore les personnes vivant avec un handicap.

« Ce nouveau programme représente une étape importante dans la réalisation de notre plan stratégique de trois ans, nous nous étions notamment engagés à faire le meilleur choix et à intégrer les principes ESG dans nos opérations et activités. Nous sommes extrêmement fiers de fournir un soutien financier à ces organisations qui se consacrent à faire de nos communautés des milieux plus inclusifs, équitables et solidaires. À la Banque Laurentienne, nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux, et ceci commence lorsque chacun se sent à sa place et a la chance de s'épanouir. » a déclaré Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne.

Organisations sélectionnées

Littéracie Ensemble (auparavant le Collège Frontière ) est un organisme de bienfaisance national qui oeuvre pour l'alphabétisation. Ceux-ci travaillante avec des bénévoles et différents partenaires communautaires pour donner aux individus dans le besoin, les compétences et la confiance dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. Le don de 100 000 $ de la Banque Laurentienne permettra de mettre en place les infrastructures nécessaires à l'élaboration de programmes d'alphabétisation pour adultes.





Petites-Mains est un organisme d'aide et une entreprise d'insertion sociale implantée à Montréal depuis 27 ans. Elle accompagne les personnes en difficulté, notamment les femmes immigrantes du Québec, afin de les aider à sortir de l'isolement, apprendre un métier et vivre dans la fierté et la dignité. Le don de 50 000 $ de la Banque Laurentienne permettra de soutenir leurs opérations quotidiennes.

Citations

" Le Fonds en fiducie FIC soutient les communautés, les organisations et les étudiants métis et des Premières nations en finançant des programmes et des opportunités d'éducation qui abordent les préjudices causés par les pensionnats. Ce don nous permettra d'offrir des programmes de renforcement communautaire, de langue, de culture, de cérémonie, d'éducation, d'emploi et de guérison à nos 79 organisations et 1 205 bénéficiaires individuels cette année. Kinanâzskomitin, Maarsii".

- Naomi Racette, Directrice exécutive du Fonds en fiducie FIC

«?Grâce à ce généreux don de la Banque Laurentienne, nous pourrons poursuivre nos efforts pour soutenir l'éducation de 2?500 adultes au Canada par le biais de programmes communautaires et en milieu de travail. En favorisant un accès à des possibilités d'apprentissage grâce à une approche centrée sur l'étudiant, les participants peuvent améliorer leurs compétences en littératie et en numératie afin de poursuivre des objectifs personnels tels que la recherche d'un emploi, l'obtention d'un permis de conduire ou d'autres programmes de formation?».

- Mélanie Valcin, présidente et chef de la direction du Collège Frontière.

«?Grâce à la générosité de la Banque Laurentienne, AGIR sera en mesure d'étendre son offre de services de soutien individuel aux réfugiés et migrants LGBTQIA+ de Montréal, un aspect plus important que jamais vu notre liste d'attente toujours plus longue. Ces fonds nous aideront énormément à offrir des services de qualité à nos membres?».

- Amanda Siino, co-directrice d'AGIR

«?Nos programmes pour les nouveaux arrivants contribuent à la réussite des réfugiés LGBTQ+ qui souhaitent à s'installer à Toronto. Arrivant souvent avec peu de ressources, le 519 leur offre une communauté, du soutien et une nouvelle vie. Nous sommes très reconnaissants envers la Banque Laurentienne pour cet investissement important dans l'avenir des communautés 2SLGBTQ+ qui permettra de répondre aux besoins en matière de sécurité alimentaire, de relations sociales et de logement des membres de notre communauté?».

- Curran Stikuts, directeur de l'intérêt public et des relations communautaires du 519

«?Il n'y a meilleur don que de prélever de soi-même dans un élan d'amour désintéressé pour une cause noble, celle qui redonne sens à la vie du faible, disait le Pasteur Martin Luther King. Cette assertion semble, à nos yeux, résumer l'intérêt que porte la Banque Laurentienne, que nous remercions sincèrement, aux personnes en situation de handicap issues de l'immigration?»

- Smaille Pierrilus, Directeur de l'association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées

«?L'accès au logement abordable constitue une barrière majeure à l'intégration réussie des nombreux nouveaux arrivants francophones qui s'installent dans la région du grand Toronto. Nous remercions du fond du coeur la Banque Laurentienne pour ce partenariat qui va nous permettre d'apporter un soutien financier concret pour des chercheurs de logement faisant face à des barrières financières et à risque de se retrouver sans abri. Ce don nous permettra notamment d'offrir un soutien financier ponctuel, d'assurer la sécurité alimentaire et la stabilisation du logement, ainsi que de connecter les bénéficiaires aux autres services du Centre ou des partenaires.?»

- Florence Ngenzebuhoro, Présidente-Directrice générale du Centre Francophone du Grand Toronto

«?Je remercie chaleureusement la Banque Laurentienne pour son précieux appui envers la mission sociale de Petites-Mains. Ce don aura un impact direct dans la vie des femmes et de leur famille qui viennent nous voir pour trouver leur place au Québec.?»

- Nahid Aboumansour, cofondatrice et directrice générale de Petites-Mains

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons près de 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 50,7 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,2 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

