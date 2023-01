UN AUTRE PROJET ENVIRONNEMENTAL ATTRIBUÉ À SANEXEN : LA RESTAURATION MAJEURE DE LA MINE RAYROCK





MONTRÉAL, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN »), une filiale de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »), a décroché le projet de restauration environnementale majeure de l'ancienne mine Rayrock dans le Grand Nord canadien.

Les impacts de la mine sur les terres environnantes - et sur la communauté locale - se font sentir depuis des générations. Ce projet permettra le retour à ces terres par le peuple autochtone Tlicho. SANEXEN sera chargée du vaste nettoyage de l'ancienne mine d'uranium de Rayrock et de ses environs, qui comprennent des lacs ainsi que des habitats naturels magnifiques.

L'ancienne mine est située à environ 60 km au nord-est de Whatì, une communauté autochtone située au centre des Territoires du Nord-Ouest. La mine n'a été exploitée que de 1957 à 1959, mais elle a eu des effets durables sur ces terres ainsi que sur la population. Des travaux préliminaires de nettoyage ont eu lieu dans les années 1990, mais d'autres problèmes de contamination ont été mis en évidence depuis.

« Il s'agit d'un autre grand projet environnemental pour SANEXEN et nous sommes extrêmement fiers de contribuer directement à un avenir plus durable pour le Canada », affirme Éric Sauvageau, vice-président exécutif, SANEXEN. « Le savoir-faire et l'expertise de nos gens sur le terrain assureront la réussite de ce projet et surtout, contribueront à rendre ces terres de nouveau sécuritaires pour la communauté Tlicho ».

Le processus pour résoudre la contamination de Rayrock a été réalisé en collaboration entre le gouvernement Tlicho et le gouvernement fédéral. Les travaux de restauration permettront de rendre le site sécuritaire, de réduire la « zone d'évitement » - la zone autour de la mine Rayrock que les Tlicho évitent actuellement - et d'impliquer la communauté locale dans tous les aspects, de l'emploi aux communications.

Le projet de nettoyage s'attaquera également aux anciens sites d'exploration satellite situés autour de Rayrock, à un ancien débarcadère de barges au lac Marian, et à une ligne électrique désaffectée entre Rayrock et l'installation hydroélectrique Snare au lac Big Spruce.

« Nos experts collaboreront avec la communauté afin de s'assurer que les connaissances autochtones et les valeurs traditionnelles locales guident les travaux de nettoyage et, surtout, la vision à long terme du site, des terres et des eaux environnantes », a ajouté Jean-François Bolduc, président, SANEXEN.

Whatì est une communauté autochtone de la nation Tlicho située le long du lac vierge La Martre, destination réputée pour des trophées de pêche, dans les Territoires du Nord-Ouest canadien, à environ 164 km au nord-ouest de la capitale territoriale de Yellowknife. Avec une faune riche et variée, la région est depuis longtemps un terrain de chasse traditionnel privilégié du peuple Tlicho. Cette communauté de North Slave présente une faune abondante et des paysages magnifiques.

À propos de SANEXEN

SANEXEN services environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un chef de file en matière de solutions environnementales depuis 37 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, les Infrastructures, la Gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, ainsi que les Technologies d'eau potable - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux enjeux environnementaux en constante évolution auxquels le monde fait face.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53?installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société oeuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

