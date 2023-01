Un nouveau groupe d'artistes vivra et créera au centre d'artistes en résidence Doris McCarthy





TORONTO, le 16 janv. 2023 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien est heureuse d'accueillir six nouveaux artistes au Centre d'artistes en résidence Doris McCarthy. Située dans l'ancienne maison et le studio de la célèbre artiste canadienne Doris McCarthy, la résidence offre aux artistes un espace tranquille pour se ressourcer, se renouveler et se concentrer sur leur pratique.

Voici les artistes sélectionnés pour participer à l'édition 2023 :

Sonali Menezes , artiste interdisciplinaire

, artiste interdisciplinaire Ariel Gordon , auteure

, auteure Erika DeFreitas , artiste multidisciplinaire

, artiste multidisciplinaire Kate Finegan , auteure

, auteure Lisa Cristinzo , peintre et artiste d'installation

, peintre et artiste d'installation Bonnie Whitehall , artiste multimédia

Doris McCarthy (1910-2010) compte parmi les paysagistes canadiens les plus connus de la seconde moitié du XXe siècle. En 1998, elle a fait don de sa propriété surplombant les falaises de Scarborough, connue sous le nom de « Paradis d'une folle, » à la Fiducie du patrimoine ontarien. Elle souhaitait que d'autres artistes aient la possibilité de vivre et de travailler sur le site qui avait inspiré sa propre expression artistique.

Aujourd'hui, la maison de McCarthy sert de pépinière d'artistes où ces derniers peuvent vivre et s'épanouir artistiquement. Depuis le lancement du programme de placement en résidence en 2014, la Fiducie a accueilli plus de 40 artistes sur le site.

Le Programme d'artistes en résidence Doris McCarthy est financé en partie par la Fondation RBC à l'appui du programme Artistes émergents RBC. Le programme Artistes émergents RBC est un engagement de financement pluriannuel destiné à soutenir les artistes pendant leur passage d'« artiste en émergence » à « artiste reconnu ». RBC appuie depuis longtemps les beaux-arts, car elle reconnaît que les arts jouent un rôle important dans l'édification de collectivités dynamiques et d'économies fortes.

Les candidatures pour les résidences de 2024 seront ouvertes ce printemps. La date limite pour poser sa candidature est le 30 septembre 2023.

