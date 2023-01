HCLTech rejoint le FEM 2023 pour accélérer la collaboration mondiale en vue d'une planète durable et d'une croissance inclusive





HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, rejoint les gouvernements, les entreprises et la société civile du monde entier au Forum économique mondial (FEM) 2023 à Davos pour promouvoir le dialogue et la collaboration en faveur d'une planète durable et d'une croissance inclusive.

HCLTech est fier de son partenariat stratégique de longue date avec le FEM. Le Pavillon HCLTech du FEM 2023 met en valeur la nouvelle identité de marque de l'entreprise et son objectif de réunir le meilleur de la technologie et des talents pour accélérer le progrès des clients, de ses collaborateurs, de ses communautés et de la planète.

Situé à Promenade 66, 7270 Davos Platz, le Pavillon HCLTech est entièrement alimenté par une énergie verte, soulignant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur d'une planète durable.

Dans le cadre de l'accent mis par HCLTech sur la diversité et l'égalité des sexes, la société accueille l'Entité pour l'égalité des sexes d'ONU Femmes dans son pavillon. Ce hub proposera des enregistrements vidéo quotidiens, des tables rondes contextuelles et des discussions informelles.

L'équipe de direction de HCLTech rejoindra et accueillera des leaders mondiaux au FEM lors de sessions de réflexion autour du thème de la réunion annuelle "Coopération dans un monde fragmenté", et discutera des solutions pour faire face aux diverses crises auxquelles le monde est confronté.

Roshni Nadar Malhotra, présidente du conseil, HCLTech, se joindra à l'ancien vice-président américain Al Gore et à d'autres éminents leaders à l'occasion de la discussion "Mener la marche de la nouvelle normalité mondiale", une session pour discuter des solutions transformatrices et de la collaboration mondiale pour construire un avenir plus inclusif, prospère et durable. Elle participera également à "La révolution des aquapreneurs", une session organisée par Emma Benameur, responsable de l'impact et de l'engagement et membre du Comité exécutif du FEM pour annoncer les lauréats du Global Freshwater Innovation Challenge dans le cadre du Groupe HCL et de la mission d'UpLink de trouver des solutions innovantes pour la conservation de l'eau douce.

C Vijayakumar, PDG et directeur général, HCLTech, partagera sa vision lors de la discussion "Préparer un milliard de personnes pour l'économie de demain", une session pour parler des interventions critiques nécessaires pour donner les compétences requises à un milliard de personnes d'ici 2030 dans un monde rapidement transformé par la technologie. Il sera rejoint par Saadia Zahidi, directrice générale du FEM, et de dirigeants de Merck, Manpower Group et UBA Group.

En outre, Santhosh Jayaram, responsable mondial de la durabilité, HCLTech, dirigera les "Dialogues sur la durabilité avec HCLTech", une série de sessions avec des chefs de file sectoriels et des leaders d'opinion pour engager un dialogue ouvert, axé sur les agendas et les sujets les plus pressants autour de la durabilité.

Srinivasan Seshadri, vice-président et responsable mondial des services financiers, HCLTech, prendra part à la discussion "Modèles opérationnels dans le sillage de la démondialisation", une session consacrée au besoin croissant des entreprises pour des modèles innovants afin de les isoler de la volatilité croissante de l'environnement mondial.

Jill Kouri, responsable marketing de HCLTech, prendra la parole lors de la discussion "Égalité générationnelle, le rôle des femmes dans l'action pour le climat", une session qui comprendra Kate Behncken, vice-présidente, Microsoft Philanthropies, et Caitlin Kraft Buchman, fondatrice, PDG, [email protected]

Pour en savoir plus sur [email protected] 2023, visitez https://www.hcltech.com/world-economic-forum.

