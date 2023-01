Fiberstar, Inc. lance de nouvelles fibres d'agrumes biologiques pour les aliments et les boissons





RIVER FALLS, Wisconsin, 16 janvier 2023 /CNW/ -- Fiberstar, Inc., chef de file des fibres d'agrumes novatrices, a lancé une nouvelle gamme de fibres d'agrumes biologiques, la série Citri-Fi® 400. Ces nouvelles fibres d'agrumes répondent à la demande croissante pour des ingrédients alimentaires naturels, durables et biologiques. Les facteurs du marché qui alimentent la hausse de la demande comprennent la croissance des initiatives de santé et de bien-être des consommateurs, la disponibilité limitée des hydrocolloïdes en raison des défis de la chaîne d'approvisionnement et la visibilité accrue des pratiques commerciales durables.

« Nous sommes ravis d'ajouter ces nouvelles fibres d'agrumes biologiques à notre portefeuille, a déclaré John Haen, président et chef de la direction de Fiberstar, Inc. Ce prolongement de la gamme de produits biologiques tire parti d'un nouveau marché qui permettra à Fiberstar d'accroître ses ventes ».

Comme la série phare Citri-Fi 100, cette nouvelle série biologique Citri-Fi 400 est un sous-produit du processus d'extraction du jus d'agrumes. La composition fibreuse des fibres insolubles et solubles, sous forme de pectine indigène intacte, offre des propriétés de rétention d'eau et d'émulsification avec une sensation agréable en bouche. Grâce à sa double fonctionnalité, à un taux d'utilisation inférieur à 1 %, la série Citri-Fi 400 améliore la texture, la stabilité et la nutrition d'une variété d'aliments et de boissons. Ces aliments comprennent la boulangerie, les produits laitiers, les viandes transformées, les vinaigrettes, les sauces et les aliments congelés, en plus des aliments d'origine végétale comme les substituts de viande et les solutions de rechange aux produits laitiers.

La série Citri-Fi 400 est certifiée biologique par l'USDA et certifiée comme source biologique par l'Union européenne. Les fibres d'agrumes biologiques recyclées de cette série sont sans OGM, non allergènes et sans gluten et n'ont pas de numéro électronique. Les options d'étiquetage comprennent la fibre d'agrumes, la pulpe d'agrumes séchée ou la farine d'agrumes.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo suivante de l'USDA sur les fibres d'agrumes biologiques certifiées.

À propos de Fiberstar, Inc. Fiberstar, Inc. www.FiberstarIngredients.com est une société privée de biotechnologie innovante qui vise à améliorer la performance alimentaire en fabriquant et en commercialisant des ingrédients alimentaires végétaux à valeur ajoutée. Sa marque principale, Citri-Fi®, est une fibre d'agrumes naturelle et très performante produite de façon durable à partir d'agrumes. Le processus physique, qui est exempt de modifications chimiques, crée des capacités de rétention d'eau élevée et d'émulsification épurée qui profitent à la viande, aux produits laitiers, à la boulangerie, aux vinaigrettes, aux sauces, aux aliments congelés, aux boissons, aux aliments pour animaux de compagnie, aux substituts de produits laitiers et aux substituts de viande. Citri-Fi est reconnu comme étant sans danger (G.R.A.S.), non allergène et sans OGM, et n'a pas de numéro électronique. Fiberstar, dont le siège social est situé à River Falls, au Wisconsin, et qui exploite des usines en Floride et au Wisconsin, vend ses produits dans plus de 65 pays.

