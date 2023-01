GlobalLogic va ouvrir de nouveaux centres d'ingénierie numérique en Espagne





GlobalLogic Inc., une société du groupe Hitachi et un chef de file de l'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui son projet d'ouverture de nouveaux centres d'ingénierie en Espagne. L'annonce a été faite par Nitesh Banga, président et chef de la direction de GlobalLogic, lors d'une réunion avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez.

Spécialisée dans l'ingénierie numérique, GlobalLogic combine le design d'expérience, l'ingénierie logicielle complexe et l'ingénierie des données pour répondre aux besoins de ses clients en matière de services innovants. Les centres en Espagne seront les premiers sites de GlobalLogic en Europe du Sud-ouest, ils viennent s'ajouter aux plus de 20 sites existants dans la région EMEA, implantés dans 9 autres pays. Ils seront chargés de la fourniture de services d'ingénierie numérique axés sur la conception aux clients à l'international et en Espagne, dans le cadre de modèles de support aussi bien sur site qu'à l'extérieur en fonction de la localisation et des besoins des clients.

Afin de satisfaire la forte demande de transformation et d'ingénierie numérique, GlobalLogic n'a cessé d'étendre son empreinte avec l'implantation de nouveaux centres et l'acquisition de solides entreprises d'ingénierie numérique dans des pôles stratégiques à travers le monde. L'Espagne est devenue une destination clé pour GlobalLogic, inspirée par l'engagement public du gouvernement en faveur de la transformation numérique de son économie exposé dans l'agenda Digital Spain 2026 (España Digital) et dans ses programmes en cours visant à attirer des entreprises technologiques pour investir dans le pays. Établir une présence en Espagne permet à GlobalLogic d'accéder aux meilleurs talents du pays en matière de génie logiciel. Elle permet par ailleurs à l'entreprise de faire profiter de ses capacités uniques en matière d'ingénierie numérique, de ses pratiques exemplaires et de son expertise sectorielle les plus grandes marques espagnoles qui recherchent des partenaires expérimentés pour leurs transformations numériques.

« L'Espagne s'est engagée en faveur d'une transformation digitale qui soit inclusive et humaniste, fondée sur des partenariats public-privé. Des projets d'investissement de cette ampleur sont essentiels pour accélérer la transformation numérique », a déclaré le Premier ministre espagnol.

« Nous sommes ravis d'étendre nos opérations en Espagne », a affirmé Nitesh Banga, président et chef de la direction de GlobalLogic. « Pouvoir s'implanter dans un pays qui adopte publiquement la transformation numérique et tirer parti des talents exceptionnels de l'Espagne pour satisfaire nos objectifs communs est véritablement passionnant. En outre, nous sommes reconnaissants de l'accueil chaleureux et du soutien exceptionnel de l'administration du Premier ministre Pedro Sánchez tout au long du processus. Je pense que de grandes réalisations sortiront de nos investissements ici. »

GlobalLogic a établi son entité juridique en Espagne en 2022. La stratégie d'expansion de la société inclut à la fois une croissance organique et la recherche active d'opportunités de croissance par le biais d'acquisitions dans le pays. Pour ses opérations en Espagne, GlobalLogic cible plusieurs villes comme Valence et Malaga pour un lancement en 2023, Madrid et Tarragone figurant sur la feuille de route à long terme. Ambitionnant de bâtir une solide main-d'oeuvre en technologies, la société va chercher à recruter des architectes et ingénieurs logiciels, des concepteurs, des scientifiques des données et d'autres professionnels hautement qualifiés. GlobalLogic anticipe la création d'une force de travail comprenant jusqu'à 2 500 à 3 000 professionnels au cours des 3 prochaines années par l'entremise de recrutements locaux et d'acquisitions potentielles.

Société du groupe Hitachi, GlobalLogic rejoindra d'autres sociétés Hitachi présentes en Espagne comme, entre autres, Hitachi Ltd., Hitachi Energy et Hitachi Vantara.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l'ingénierie numérique. Nous aidons des marques dans le monde entier à concevoir et créer des produits, plateformes et expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception d'expériences, ingénierie complexe et expertise des données, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. GlobalLogic, dont le siège social se situe dans la Silicon Valley, exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa vaste expérience ses clients dans les secteurs de l'automobile, des communications, des services financiers, de la santé et des sciences de la vie, de la fabrication, des médias et du divertissement, des semi-conducteurs et des technologies. GlobalLogic est une société du groupe Hitachi opérant sous le nom de Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), qui contribue à une société durable avec une meilleure qualité de vie en stimulant l'innovation par le biais des données et de la technologie en tant qu'entreprise d'innovation sociale.

GlobalLogic est une marque de GlobalLogic. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits ou services sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

