Yadea, enthousiaste à l'idée d'« électrifier la vie » des gens en 2023, souligne une année 2022 marquée par une mondialisation rapide, de nombreuses percées technologiques et des innovations esthétiques





WUXI, Chine, 16 janvier 2023 /CNW/ - Yadea (01585:HK), plus grande marque mondiale de véhicules électriques à deux roues, entame 2023 sur les chapeaux de roue, forte d'une année 2022 remarquable caractérisée par une mondialisation éclair, des percées technologiques passionnantes et une innovation esthétique élégante. La réputation mondiale et l'image de marque de l'entreprise de mobilité électronique intelligente et durable se sont cristallisées, ayant attiré l'attention des médias de partout dans le monde dans le secteur au cours de la dernière année.

« Yadea a obtenu des résultats exceptionnels en matière d'internationalisation, de technologie et de conception en 2022. Grâce à notre équipe et à nos précieux clients, nous avons créé un véritable cercle vertueux. Nous constatons un effort d'équipe admirable; tout le monde est gagnant. Nos investissements dans la recherche et le développement ainsi que nos percées technologiques constantes, comme en témoignent nos nombreux brevets, nous permettent d'offrir des technologies de pointe et des expériences de mobilité à nos clients. Les gens nous font confiance et reconnaissent nos produits. Nous les remercions et sommes impatients de découvrir ce que l'année 2023 nous réserve », a déclaré Aska Zeng, chef de la direction de Yadea Europe.

Une mondialisation et une localisation fulgurantes

L'avenir de Yadea à l'échelle mondiale s'annonce plus prometteur après 2022, ses produits se trouvant actuellement dans cinq continents et étant exportés dans 100 pays et régions. Ce sont 60 millions d'utilisateurs dans le monde entier qui les ont adoptés. La Société a créé plusieurs filiales internationales dotées d'équipes professionnelles de recherche et développement et de vente afin de mener des opérations localisées plus systématiques pour répondre aux besoins des utilisateurs locaux dans des pays comme l'Allemagne, le Vietnam et les États-Unis.

Sa stratégie de mondialisation de la marque a progressé rapidement en juin 2022, lorsque Yadea a officiellement annoncé son expansion sur le marché espagnol à l'occasion d'un événement de lancement très médiatisé à l'hôtel de ville de Madrid . En juillet, Yadea a participé à l'Eurobike 2022, à Francfort. En octobre, elle a de nouveau participé à l'exposition de motos INTERMOT, à Cologne, où elle a présenté les solutions de pointe imaginées par la Chine à l'ère des déplacements écologiques carboneutres avec un grand succès médiatique. Elle a par la suite participé à l' exposition mondiale de véhicules à deux roues EICMA , à Milan, en novembre. Plus récemment, Yadea a participé au CES 2023, à Las Vegas , où elle a fait la promotion de sa vision des déplacements écologiques. pour promouvoir son mode de vie axé sur les technologies vertes. Dans le domaine des sports, Yadea a été nommée Supporter régional officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022TM pour l'Asie-Pacifique . En août, elle était en France, où elle a donné son nom à la compétition de BMX freestyle FISE Xperience Series.

Innovations technologiques et esthétiques de premier ordre

Yadea a poursuivi ses innovations technologiques en 2022. Elle demeure la seule entreprise du secteur à posséder plus de 1 350 brevets, deux laboratoires nationaux du CNAS, six centres de recherche et développement en technologie et un centre national de technologie de conception industrielle. La société multiplie les réalisations scientifiques et technologiques, dont la création de la première batterie au graphène de l'industrie .

Yadea est également reconnue pour sa technologie de recharge rapide de qualité automobile, qui permet aux véhicules électriques à deux roues de se recharger à 80 % en seulement 20 minutes. La Société a par ailleurs lancé la première motocyclette électrique à grande vitesse, Keeness VFD . Propulsée par un moteur de 10 kW semi-monté à haute performance conçu exclusivement par Yadea, elle peut atteindre une vitesse maximale de 100 km/h passer de 0 à 50 km en quatre secondes seulement.

Yadea vise constamment une stratégie de développement de produits hautement performants à l'apparence soignée. Elle est très fière d'être en mesure de répondre aux besoins esthétique individuels des utilisateurs. Cette diligence en matière de conception a été récompensée par bon nombre de prix et de distinctions, dont le plus récent prix IDEA pour l'excellence en matière de conception .

L'avenir de Yadea s'annonce marqué par une expansion accélérée et une augmentation des investissements en recherche et développement

En 2023 et au-delà, Yadea continuera de tirer pleinement parti des tendances intelligentes et durables, d'accélérer son expansion à l'échelle mondiale et d'accroître ses investissements dans la recherche et le développement afin d'optimiser ses capacités d'innovation technologique de pointe. Elle poursuivra ainsi sa mission qui consiste à « électrifier la vie » des gens en mettant l'expérience ultime de conduite électrique à deux roues à la disposition des utilisateurs du monde entier, ainsi qu'en bâtissant un avenir vert et durable.

À propos de Yadea

Yadea est un chef de file mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos, des cyclomoteurs, des bicyclettes et des trottinettes, tous électriques. À ce jour, Yadea a vendu ses produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays et régions et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde. Ayant pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue d'investir dans la recherche et le développement, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :

Site Web officiel : https://www.yadea.com/

