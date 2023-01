Panda Express et WorkJam joignent leurs forces pour soutenir et outiller les 50 000 employés de la chaîne de restaurants





WorkJam, leader mondial en environnement de travail numérique pour les employés de première ligne, et Panda Express, la plus grande chaîne de restaurants asiatiques aux États-Unis, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat visant à offrir aux 50 000 membres du personnel de la chaîne de restauration un accès complet à la gamme d'outils numériques de WorkJam. Les associés et associées de Panda Express dans plus de 2 200 établissements aux États-Unis pourront ainsi utiliser l'ensemble des ressources de WorkJam ? dont les outils de communication bidirectionnelle, de planification des horaires, de formation du personnel et de gestion des tâches ? au moyen d'une seule application.

« Panda Express et WorkJam partagent la même culture d'entreprise et accordent toutes deux une grande importance à l'innovation, à la formation continue et au développement du personnel », a déclaré Steven Kramer, président-directeur général de WorkJam. « Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Panda Express et d'offrir aux dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour l'entreprise une gamme complète d'outils numériques qui leur permettront de mieux communiquer et collaborer avec leurs collègues et la direction, d'avoir plus de contrôle et de flexibilité dans la gestion de leur horaire, et d'accéder à des formations professionnelles qui leurs permettent de progresser dans leur carrière. En unissant nos forces, nous faisons un pas de plus dans la bonne direction pour soutenir et outiller personnel de première ligne et améliorer concrètement leur vie. »

« Panda Express favorise le développement personnel et est fier d'avoir développé une culture d'entreprise centrée sur les gens. Nous voulons continuer d'offrir aux membres de notre équipe, en particulier dans nos restaurants, des ressources et des outils qui les aident à s'intégrer à notre culture d'entreprise et à accomplir plus facilement leurs tâches quotidiennes », explique Jeff Wang, vice-président principal des opérations chez Panda Express. « Nous sommes fiers d'aider celles et ceux qui font partie de la grande famille Panda à réaliser leur potentiel afin d'offrir à notre clientèle une expérience culinaire exceptionnelle. »

Aujourd'hui, les travailleurs et travailleuses de première ligne veulent plus de flexibilité et de contrôle en ce qui concerne le lieu et les horaires de travail, les tâches à accomplir, le développement professionnel et la communication avec les autres membres de l'entreprise. WorkJam aide des entreprises comme Panda Express à mobiliser, perfectionner et retenir les meilleurs talents de manière à offrir une expérience client de qualité supérieure qui favorise la loyauté de la clientèle.

À propos de WorkJam

WorkJam a été fondée en 2014 afin d'augmenter la qualité de vie des employés de première ligne. Étant le leader mondial en environnement de travail numérique pour les employés de première ligne, WorkJam combine la communication bidirectionnelle, la gestion des tâches et des horaires, la formation de la main-d'oeuvre et bien plus, le tout, dans une seule application. Il s'agit de la seule solution aussi complète conçue pour révolutionner la collaboration entre le siège social et le personnel de première ligne, tout en maximisant l'efficacité et la productivité. Disponible dans plus de 45 langues et dotée de fonctionnalités de traduction en ligne, l'application aide les organisations à éliminer les barrières linguistiques et à créer des environnements de travail plus inclusifs. WorkJam a lancé Total Workforce Orchestration®, une solution complète de gestion de la main-d'oeuvre. Pour en savoir plus, visitez WorkJam.com.

À propos de Panda Express

Ayant pour mission d'améliorer la vie des gens, Panda Express® est le plus grand réseau de restaurants asiatiques aux États-Unis. L'entreprise familiale, dirigée depuis 1983 par les cofondateurs et cogestionnaires Andrew et Peggy Cherng, est célèbre pour avoir créé toute une gamme de recettes innovantes ? dont le fameux poulet à l'orange Original Orange Chicken® et la recette primée de crevettes au miel et aux noix Honey Walnut Shrimptm ?, qui ont défini les bases de la cuisine chinoise américaine authentique. Chaque plat de Panda Express est conçu avec soin à partir d'ingrédients de qualité, en s'inspirant des saveurs et des principes de la cuisine chinoise. La chaîne de restaurants compte plus de 2 400 établissements et fait rayonner la cuisine chinoise américaine dans douze pays à travers le monde.

Grâce à son réseau mondial d'associés et d'associées, Panda Cares®, la filiale philanthropique de Panda, a récolté depuis 1999 plus de 282 millions de dollars et consacré d'innombrables heures de bénévolat pour soutenir les communautés dans le besoin et aider près de 13 millions de jeunes à vivre en meilleure santé et à s'instruire. En 2021, Panda Express a créé le Panda CommUnity Fund ? un programme d'investissement et d'intervention communautaire de 10 millions de dollars sur cinq ans, visant à soutenir les initiatives immédiates et durables mises en oeuvre par des organisations nationales et locales pour améliorer le sort de différents groupes, notamment les minorités ethniques et d'autres communautés marginalisées. Pour en savoir plus sur Panda, visitez pandaexpress.com et les comptes Facebook, Twitter et Instagram de l'entreprise.

