Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fortierville - Début des travaux de modernisation de la salle de graphie et remplacement de l'appareil d'imagerie médicale





QUÉBEC, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, annoncent que le Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fortierville amorcera sous peu les travaux de modernisation de sa salle de graphie et a procédé à l'acquisition d'un nouvel appareil d'imagerie médicale.

Les travaux de ce projet de modernisation débuteront vers la fin janvier ou le début de février et s'échelonneront sur une période d'environ 12 semaines. Ils représentent un investissement de 485 000 $, auquel s'ajoute une somme de 349 000 $ pour l'acquisition de l'appareil neuf, pour un total de 834 000 $. Cette somme inclut une participation à hauteur de 125 000 $ de la Fondation santé Bécancour-Nicolet-Yamaska ainsi que des caisses Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne, Desjardins Godefroy et Desjardins Nicolet.

Le nouvel appareil, à la fine pointe de la technologie avec la radiographie numérique, permettra d'obtenir une plus grande qualité d'image, d'accroître la rapidité et d'augmenter la diversité des examens réalisés à Fortierville par rapport à l'ancien appareil.

Citations :

« Ces travaux de modernisation s'inscrivent dans un effort global pour mettre à jour les capacités cliniques de nos installations afin de mieux répondre aux besoins de chaque communauté, de manière cohérente avec la réalité actuelle et les technologies disponibles. Je salue les partenaires qui ont contribué au financement de ce projet, et dont le soutien est essentiel pour nous aider à offrir aux usagers les services nécessaires, le plus près possible de leur domicile. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Le nouvel appareil permettra d'offrir des services de meilleure qualité, à la fois plus accessibles et plus diversifiés. Je suis également convaincu que la présence de cet équipement neuf à la fine pointe de la technologie constituera un autre argument de poids pour convaincre des médecins de s'établir à demeure à Fortierville. Recruter des médecins permanents, c'est la meilleure stratégie pour assurer à mes concitoyens de la municipalité et de la région les soins de qualité auxquels ils ont droit. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

Faits saillants :

Lors de la période au cours de laquelle seront réalisés les travaux, un équipement d'imagerie médicale mobile sera disponible sur place afin de répondre aux besoins urgents en radiographie.

période au cours de laquelle seront réalisés les travaux, un équipement d'imagerie médicale mobile sera disponible sur place afin de répondre aux besoins urgents en radiographie. Certains usagers pourraient être dirigés vers d'autres installations à proximité, ou selon leur choix, par exemple pour les examens qui nécessitent des analyses plus complexes.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Communiqué envoyé le 16 janvier 2023 à 08:00 et diffusé par :