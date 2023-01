Stanley Péan siègera à titre de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal





MONTRÉAL, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer la nomination de Stanley Péan à titre de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal. M. Péan se joint à une équipe d'administrateurs de 21 membres bénévoles, majoritairement issus du milieu culturel, mais aussi du monde de l'éducation et des affaires, qui vivent sur l'île de Montréal.

« Je suis très heureuse d'annoncer la nomination de Stanley Péan au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal. Son expérience du milieu des arts et de la culture ainsi que sa vision seront un apport précieux pour guider les travaux du Conseil. Je salue l'excellent travail de Katia Grubisic, membre sortante, et la remercie pour sa contribution », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Quel privilège d'accueillir Stanley Péan au sein du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal. À la fois écrivain prolifique, homme de radio et passeur de jazz, il se révèle un acteur engagé de notre vie artistique. Avec sa riche expérience et sa fine connaissance de plusieurs disciplines, je suis convaincu qu'il sera un grand allié du Conseil et particulièrement du milieu de la littérature qu'il y représentera », a déclaré Ben Marc Diendéré, président du Conseil des arts de Montréal.

À propos de Stanley Péan

Né à Port-au-Prince en 1966, Stanley Péan a grandi à Jonquière, où ses parents se sont installés l'année de sa naissance. Il partage son temps entre Québec et Montréal. Passionné de théâtre et d'improvisation, il a participé à la fondation de la troupe d'humoristes Le Groupe sanguin avant de renoncer à la scène pour se consacrer à ses études universitaires en littérature. Auteur de nouvelles publiées dans des périodiques, anthologies et collectifs au Québec et à l'étranger, il a fait paraître une vingtaine de livres, romans et recueils de nouvelles, en littérature générale et pour la jeunesse.

Premier directeur de la revue de création L'écrit primal (de 1986 à 1988), membre de la rédaction du défunt mensuel Lectures (de 1993 à 1995) et directeur littéraire de la revue Stop (de 1990 à 1995), il a collaboré à titre de pigiste au mensuel Images, à l'hebdomadaire Ici Montréal, au quotidien Le Devoir et a publié des recensions critiques et des articles de fond dans les périodiques Solaris, L'Année de la science-fiction et du fantastique québécois, Québec français et Lettres québécoises. En plus d'avoir tenu, de l'automne 1999 à l'été 2002, une chronique littéraire hebdomadaire dans les pages de La Presse, Stanley Péan est l'ancien rédacteur en chef du journal Le Libraire, trimestriel d'actualité littéraire publié par un regroupement de librairies indépendantes québécoises. Il a également animé des émissions consacrées au jazz sur les ondes de Ici Musique.

