Le Parti libéral du Québec propose une commission nationale itinérante sur l'énergie





QUÉBEC, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Le Parti libéral du Québec propose de convier la société civile à une grande conversation nationale sur l'avenir de l'énergie au Québec. Cette commission nationale itinérante sur l'énergie porterait sur nos besoins actuels et futurs en matière énergétique et sur les investissements publics qui seront nécessaires dans les prochaines décennies pour réaliser la transition énergétique et atteindre la carboneutralité pour 2050.

Le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, et le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie et en matière de ressources naturelles, Gregory Kelley, proposent que l'Assemblée nationale lance une telle consultation nationale qui se rendrait partout au Québec afin de consulter la population et les experts et dont le rapport serait attendu d'ici la fin de 2023.

La Commission nationale itinérante sur l'énergie aurait pour mandat d'étudier les mesures concrètes à mettre en place concernant l'avenir énergétique du Québec. Celle-ci devrait impérativement visiter toutes les régions du Québec et les nations autochtones devraient être consultées et parties prenantes du processus. De plus, la commission serait coprésidée par un député issu du gouvernement et un de l'opposition officielle.

Hydro-Québec et le gouvernement du Québec considèrent que ce sont environ 100 TWh qui devront être ajoutés aux quelque 210 TWh déjà produits annuellement pour répondre aux besoins énergétiques du Québec. Rappelons que la capacité énergétique du Québec constitue un levier économique formidable, et qu'à ce titre, la population doit être consultée quant aux principes qui guideront les décisions du gouvernement et d'Hydro-Québec. De plus, si le Québec veut aider ses voisins à réduire leur dépendance aux énergies fossiles et être un leader mondial dans le domaine, les besoins énergétiques seront encore plus grands.

La Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles (CAPERN) pourrait être identifiée afin de tenir ces consultations à grande échelle.

« J'appelle le gouvernement à la plus grande transparence dans ce dossier essentiel pour l'avenir du Québec. Nous avons besoin d'une véritable conversation nationale sur ce sujet si important qui marquera les prochaines décennies, autant au niveau économique qu'en matière de lutte aux changements climatiques. Le gouvernement doit pouvoir profiter des fruits d'une consultation nationale. Pas question de tout décider derrière des portes closes. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

« Il faut avoir de l'ambition et de la vision pour aborder la question de l'avenir énergétique du Québec. Je souhaite que le gouvernement accepte notre proposition, qui se veut un exercice démocratique incontournable impliquant les citoyens de toutes les régions ainsi que les nations autochtones. Les acteurs de la société auront l'occasion de faire connaître leur vision pour Hydro-Québec et le développement énergétique du Québec. »

- Gregory Kelley, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie et en matière de ressources naturelles et député de Jacques-Cartier

