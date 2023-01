Gestion mondiale d'actifs CI annonce une fusion de fonds et un changement de cote de risque d'un FNB





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd'hui une proposition de fusion de la Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI avec le Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI, et un changement de cote de risque pour les parts ordinaires couvertes du FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (TSX : TXF).

Fusion de fonds

GMA CI propose la fusion pour réduire les duplications au sein de sa gamme de produits dans le cadre de sa priorité stratégique de modernisation de ses activités de gestion d'actifs. La Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI (le « Fonds clôturé ») et le Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI (le « Fonds prorogé ») sont des fonds d'actions mondiales au sein de la plateforme de mandat privé CI. Ils ont des objectifs de placement sensiblement similaires et une cote de risque de Moyenne. L'équipe d'investissement de GMA CI est le gestionnaire de portefeuille des deux fonds.

GMA CI s'attend à ce que la fusion profite aux détenteurs de titres en donnant lieu à un fonds prorogé avec une base d'actifs plus importante, ce qui permet d'accroître les possibilités de diversification du portefeuille et d'avoir un profil plus important sur le marché. Les frais de gestion et d'administration payables par les investisseurs pour le fonds prorogé sont identiques ou inférieurs à ceux du fonds clôturé correspondant.

Les coûts et les dépenses liés à la fusion sont assumés par GMA CI et non par les fonds. La fusion entraînera une disposition imposable pour les investisseurs qui détiennent des parts du Fonds clôturé en dehors des régimes enregistrés.

La fusion nécessite l'approbation des détenteurs de titres du Fonds clôturé et GMA CI a planifié une assemblée des détenteurs de titres pour voter sur la proposition le 22 mars 2023. Les documents de l'assemblée seront envoyés par la poste aux détenteurs de titres concernés en février 2023. Si elle est approuvée, la fusion aura lieu à compter du 14 avril 2023.

Modification de la cote de risque d'un FNB

La cote de risque des parts ordinaires couvertes du FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (TSX : TXF) est passée de « Moyen » à « Moyen à élever », avec prise d'effet immédiate.

Les modifications à la cote de risque sont déterminées selon la méthodologie de classement du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières visant à déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement, incluant des FNB. GMA CI revoit le classement du risque de chacun des fonds sous sa gestion au moins une fois par an et chaque fois qu'un fonds subit un changement significatif. Cette modification n'est pas attribuable à un changement des objectifs ou stratégies de placement ni à la gestion du FNB.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX, NYSE : CIXX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 384,9 milliards de dollars d'actifs totaux au 30 novembre 2022.

L'investissement dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent.

Ce document contient des déclarations prospectives concernant des événements, des résultats, des circonstances, des performances ou des attentes futurs prévus concernant la Financière CI Corp. (« CI ») et ses produits et services, y compris ses activités commerciales, sa stratégie et sa performance, et sa situation financières. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par des mots tels que « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention », « estimer », « objectif », « planifier » et « projeter » et des références similaires à des périodes futures, ou des verbes conditionnels tels que « fera », « peut », « devrait », « pourrait » ou « serait ». Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt des croyances de la direction concernant des événements futurs, dont beaucoup, de par leur nature, sont intrinsèquement incertaines et échappent au contrôle de la direction. Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Les facteurs et hypothèses importants appliqués pour parvenir aux conclusions contenues dans ces déclarations prospectives comprennent le fait que toutes les transactions annoncées seront réalisées et que les niveaux d'actifs ne diminueront pas avant la réalisation, que le secteur des fonds d'investissement restera stable et que les taux d'intérêt resteront relativement stables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes comprennent, entre autres, les conditions générales de l'économie et du marché, y compris les taux d'intérêt et de change, les marchés financiers mondiaux, les modifications des réglementations gouvernementales ou des lois fiscales, la concurrence du secteur, les développements technologiques et autres facteurs décrits ou discutés dans les documents d'information de CI déposés à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. La liste qui précède n'est pas exhaustive et le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À l'exception de ce qui est spécifiquement requis par la loi applicable, CI n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif après la date à laquelle il est fait, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou autrement.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI, une filiale en propriété exclusive de Financière CI Corp. (TSX : CIX; NYSE : CIXX). Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d'actifs CI et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication. Les particuliers doivent demander l'avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout investissement particulier. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d'apporter tout changement à leurs stratégies d'investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d'un investisseur.

