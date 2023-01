ESAOTE S.p.A. embarque pour "The Ocean Race: Genova, the Grand Finale"





GÊNES, Italie, 16 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Esaote, entreprise leader dans le secteur biomédical, dans le domaine des ultrasons, de l'imagerie par résonance magnétique dédiée et des technologies de l'information pour la santé, soutient "The Ocean Race: Genova, the Grand Finale". À ce titre, elle participera à cette course de voile autour du monde et jouera un rôle de premier plan dans l'étape d'arrivée, du 24 juin au 2 juillet 2023.

En 2023, The Ocean Race, la plus extraordinaire des régates océaniques, fête ses 50 ans et, pour la première fois dans l'histoire, l'arrivée se fera en Italie, à Gênes, après environ 32.000 milles et six étapes parcourus.

"Pour Esaote, il est naturel de s'identifier aux valeurs qui ont poussé Gênes à s'engager dans cette incroyable régate. Elle fait le tour du monde depuis 50 ans, en alliant les mondes du sport, de la durabilité et de l'excellence technologique, a indiqué Franco Fontana, PDG d'Esaote. Ces valeurs font partie intégrante des activités d'Esaote, entreprise internationale basée à Gênes et ambassadrice du Made in Italy. Nous nous engageons à appliquer notre technologie à la médecine sportive et prêtons constamment attention à la durabilité. Nous avons ouvert la voie à des diagnostics d'une grande fiabilité grâce à l'utilisation de machines et d'outils polyvalents, accessibles et plus durables. À travers ces messages, nous sommes fiers d'embarquer pour "The Ocean Race: Genova, the Grand Finale" et de participer à ce voyage autour du monde. »

"Genova, the Grand Finale" accueillera les navires de l'Ocean Race par un grand événement: du 24 juin au 2 juillet, le parc Ocean Live au bord de mer de Gênes attirera les sportifs, les marins et les amoureux de la mer de toute l'Italie. Gênes organisera également la présentation officielle des principes des Droits de l'océan, qui seront ensuite remis à l'Assemblée générale des Nations unies.

Par ailleurs, Gênes, déjà présente avec son pavillon à Alicante (Espagne), fera la promotion des meilleurs produits de la région et du « Made in Italy » dans les parcs Ocean Live au Cap (Afrique du Sud) (7-26/02), à Itajaí (Brésil) (1-23/04), à Newport (États-Unis) (10-21/05), à Aarhus (Danemark) (30-05/08-06), et à La Haye (Pays-Bas) (11-15/06).

Esaote

Le groupe Esaote est un leader dans le secteur des équipements biomédicaux, notamment les échographes, l'IRM et les logiciels de diagnostic médical. Il compte actuellement environ 1 180 employés. Avec des installations à Gênes et à Florence, et des unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, la société a des bureaux dans plus de 100 pays à travers le monde. www.esaote.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1983533/Tor_TeamGenova.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1983532/esaote_Orizzontale_Logo.jpg

