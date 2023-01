Supremex annonce l'acquisition d'Impression Paragraph inc.





MONTRÉAL, 16 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, a annoncé aujourd'hui l'acquisition des actions d'Impression Paragraph inc. (« Paragraph »), un fournisseur intégré d'emballages à base de papier, d'imprimés et de produits destinés aux points de vente pour un large éventail de marchés commerciaux. La transaction a été conclue pour une contrepartie totale en espèces d'environ 26,6 millions $, sur une base libre d'espèces et libre de dette, sous réserve des ajustements habituels, financée par la facilité de crédit existante de la Société.

Fondée il y a plus de 35 ans, Paragraph exploite deux installations au Québec, soit dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal et à Saint-Hyacinthe. Son offre se compose principalement d'emballages en carton pliant et de présentoirs de points de vente pour les secteurs cosmétique, pharmaceutique, alimentaire, de la confiserie et du commerce de détail. Elle offre également une gamme de services d'impression commerciale, numérique et grand format. Pour la période de 12 mois qui s'est terminée le 31 octobre 2022, Paragraph a généré des ventes d'environ 38,6 millions $.

« Nous sommes très heureux de réaliser cette acquisition et d'obtenir la masse critique qu'elle apporte à nos activités de boîtes pliantes », a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. « Paragraph est une entreprise bien gérée possédant de précieux actifs et d'importantes capacités, qui jouit d'une solide réputation et d'une excellente notoriété sur le marché québécois. Son savoir-faire éprouvé, ses capacités uniques et ses solides relations avec les clients peuvent être mis à profit pour étendre notre portée dans le secteur de l'emballage à valeur ajoutée et dégager d'importantes synergies. Nous accueillons avec enthousiasme la direction de Paragraph et leurs 175 employés dans l'équipe Supremex », a conclu M. Emerson.

Paragraph possède un bilan exceptionnel en matière de qualité, ayant remporté plusieurs distinctions prestigieuses, tout en se classant parmi les 500 entreprises à la croissance la plus rapide du Canada, selon Canadian Business.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant les synergies générées par l'acquisition de Paragraph ainsi que le maintien du lien d'emploi avec ses employés. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l'intention de, s'attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à la date du présent communiqué de presse. Supremex prévient le lecteur que ces hypothèses pourraient ne pas se réaliser et que les conditions économiques actuelles rendent ces hypothèses, bien que jugées raisonnables au moment où elles ont été faites, sujettes à une plus grande incertitude.

Les informations prospectives sont soumises à certains risques et comportent des incertitudes. Elles ne devraient pas être comprises comme garantissant des résultats ou des rendements futurs, et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes concernent, entre autres : la crise sanitaire mondiale, la diminution de la consommation d'enveloppes, l'augmentation de la concurrence, les cycles économiques, la disponibilité d'un personnel clé, la pénurie de main-d'oeuvre, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, l'augmentation du coût des matières premières et leur disponibilité, la perturbations des activités, la fluctuation des taux de change, la croissance par acquisition, la disponibilité des fonds, les risques de crédit liés aux créances clients, la fluctuation des taux d'intérêt, les inquiétudes concernant la protection de l'environnement, d'éventuels litiges, la cybersécurité et la protection des données et l'absence de garantie de verser des dividendes. En outre, les risques et les incertitudes découlant de la pandémie de la COVID-19 qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux attendus comprennent, sans s'y limiter : les mesures gouvernementales éventuelles, les changements de comportement et de demande des consommateurs, les changements des exigences des clients, les perturbations des fournisseurs et de la chaîne d'approvisionnement de la Société, la disponibilité du personnel et l'incertitude quant à l'étendue et à la durée de la pandémie. Ces risques et ces incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et, dans la notice annuelle de la Société en date du 30 mars 2022, en particulier dans la partie « Facteurs de risque ». Par conséquent, la Société ne peut garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indument à ces informations prospectives, sauf s'ils sont justifiés de le faire d'après les lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Le rapport de gestion et la notice annuelle de la Société sont disponibles au www.sedar.com et sur le site Web de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex compte onze installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et six installations manufacturières dans quatre États aux États-Unis, et emploie plus de 1 000 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d'enveloppe et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d'entreprises de publipostage, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.

