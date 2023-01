/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Invitation au 33e Congrès de la FTQ - 16 au 19 janvier 2023 - Palais des congrès de Montréal/





MONTRÉAL, le 13 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister au 33e Congrès de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) qui aura lieu du 16 au 19 janvier au Palais des congrès de Montréal.

Sous le thème La FTQ aux devants, ce congrès fera une place importante à la réflexion sur l'avenir du syndicalisme en vue des États généraux sur le syndicalisme qui seront organisés conjointement avec les autres organisations syndicales.

L'ouverture du Congrès se fera le lundi 16 janvier à 9 heures et sera suivie du discours du président, Daniel Boyer, vers 10 h 15. Un bref point de presse du président aura lieu après son allocution.

Tout au long de la semaine, les quelque 1?200 participants et participantes auront l'occasion d'échanger sur de nombreux dossiers et de se prononcer sur 187 résolutions touchant les enjeux sociaux, les lois et les politiques publiques concernant l'emploi, les relations de travail, l'équité et les actions féministes, l'environnement et la transition juste, etc. Panels, conférences, ateliers, déclaration de politique sur la pandémie de COVID-19 et ses impacts pour les travailleurs et travailleuses seront à l'ordre du jour du Congrès. Au terme de ces quatre jours aura lieu l'élection des nouvelles personnes dirigeantes de la FTQ le jeudi 19 janvier en après-midi.

Quoi : 33e Congrès de la FTQ



Date : 16 au 19 janvier 2023



Heure : À compter de 9 heures le 16 janvier 2023



Où : Palais des congrès de Montréal

Pour consulter les documents du Congrès ainsi que l'horaire; https://ftq.qc.ca/congres-2023/.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

https://ftq.qc.ca

