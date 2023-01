L'Oréal Australie & Nouvelle-Zélande a choisi Productsup comme plateforme product-to-consumer (P2C) pour améliorer ses opérations commerciales et accélérer sa croissance





Productsup, la première société de logiciels P2C (product-to-consumer), annonce officiellement aujourd'hui que L'Oréal Australie & Nouvelle-Zélande (ANZ), qui fait partie du groupe L'Oréal, leader mondial de l'industrie cosmétique, a choisi la plateforme P2C de Productsup pour améliorer ses opérations commerciales en fournissant des informations riches, pertinentes et précises sur les produits aux consommateurs. En tant que partenaire en matière de gestion des flux, Productsup contribuera à accélérer la stratégie de mise sur le marché de L'Oréal ANZ dans la région Asie-Pacifique, permettant à l'entreprise de toucher plus de consommateurs sur plus de canaux que jamais.

« En repoussant continuellement les limites établies, L'Oréal a toujours été une référence en matière d'innovation technologique dans l'industrie cosmétique », a déclaré Vincent Peters, Chief Executive Officer de Productsup. « Des innovations qui vont du développement de son propre système d'intelligence artificielle qui analyse le comportement des consommateurs en ligne au lancement d'expériences dans le métavers et confèrent à la marque la réputation d'identifier les tendances avant qu'elles ne deviennent virales. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'aider L'Oréal ANZ à respecter sa promesse de célébrer la beauté tout en maintenant la qualité, l'authenticité et l'efficacité de ses informations produits à chaque point de contact avec les consommateurs. »

Avec un portefeuille qui inclut 31 marques de maquillage, de soins capillaires, de parfums, de soins pour la peau et de protection solaire, L'Oréal ANZ fait face à un énorme volume d'informations produits diverses qu'elle doit continuellement nettoyer, enrichir et distribuer à travers divers canaux de marketing et de vente. La plateforme P2C de Productsup permet à L'Oréal ANZ d'acquérir une visibilité totale de ses flux de produits et d'automatiser les processus manuels, lui procurant ainsi le contrôle et l'agilité nécessaires pour gérer une forte présence omnicanale de la marque, et ce quel que soit le canal.

« Nous avions besoin d'une plateforme professionnelle capable de traiter des données complexes, de s'intégrer à notre stack technique existante et de fournir une vue complète de notre écosystème de données produits, tout en offrant une interface conviviale », a déclaré Cristina Borsaru, Head of Search chez L'Oréal ANZ. « En proposant à notre équipe la technologie de pointe nécessaire pour atteindre les consommateurs de la manière la plus rapide et la plus rentable, la plateforme product-to-consumer de Productsup répond à toutes nos exigences. »

Apprenez-en davantage sur la plateforme P2C et les solutions de gestion des flux de Productsup : https://www.productsup.com/fr/solutions/flux-produits/.

À propos de Productsup

Productsup aide les marques, les détaillants, les prestataires de services et les marketplaces à naviguer dans la complexité du commerce. La plateforme product-to-consumer (P2C) de Productsup traite plus de deux mille milliards de produits par mois et assure le succès commercial à long terme des entreprises. Elle permet de gérer les chaînes de valeur de l'information qui relient les produits aux consommateurs sur toutes les plateformes, canaux et technologies. Fondée en 2010 et basée à Berlin, Productsup compte aujourd'hui plus de 300 collaborateurs internationaux et travaille avec plus de 900 marques, dont IKEA, Sephora, Beiersdorf, Redbubble et ALDI. Découvrez-en davantage sur www.productsup.com.

