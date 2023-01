POSIFLEX étend son succès dans les points de vente grâce à une résilience supérieure de la chaîne d'approvisionnement





En tant que l'un des cinq principaux fournisseurs de systèmes de points de vente électroniques (POS) au monde, Posiflex Technology termine une année 2022 particulièrement exceptionnelle, bénéficiant d'importantes mises à niveau dans les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie pendant l'ère post-pandémie de COVID-19. Avec une gestion de la chaîne d'approvisionnement et un contrôle des risques d'excellente facture, Posiflex a été moins affecté par la crise mondiale de l'approvisionnement résultant des blocages de COVID-19 et des conflits géographiques en plus d'autres facteurs de risque en 2022, et l'entreprise envisage de faire un nouveau bond dans sa position de leader mondial.

Le 5e fournisseur mondial de points de vente relève le défi

Selon la dernière enquête menée par la société d'information commerciale RBR, Posiflex se classe au 5e rang des marques de point de vente en termes d'unités expédiées tout au long de 2021, présente principalement en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. L'enquête RBR a également révélé que Posiflex s'est hissé à la 1re place dans des pays comme l'Inde, les Philippines, l'Arabie saoudite et la Grèce, avec une part de marché en Inde de 54 % et en Arabie saoudite de 42 %.

Pourquoi les clients choisissent Posiflex : capacité de personnalisation, qualité et livraison

Une nouvelle analyse des commentaires des clients menée par RBR a révélé que les clients de Posiflex dans le monde entier sont particulièrement satisfaits de l'assistance professionnelle de l'entreprise, y compris le service de personnalisation, l'assurance qualité et la stabilité des livraisons (logistique efficace et efficiente), se classant parmi les 3 principaux avantages de Posiflex aux yeux des clients.

Service de personnalisation et meilleur support technique

Posiflex est la seule entreprise parmi les 5 principaux fournisseurs de points de vente à adopter une stratégie d'intégration verticale : elle conçoit, fabrique et vend des systèmes et des périphériques de point de vente en interne, ce qui signifie qu'elle est en mesure de fournir un service d'achat à guichet unique aux clients ainsi qu'une personnalisation en petit volume pour répondre aux exigences spécifiques des clients de différents pays avec divers scénarios et besoins d'application, y compris des options de système d'exploitation, le comarquage de logo et des spécifications de périphériques spéciaux.

Comme Posiflex conçoit et fabrique ses propres produits, l'entreprise connaît bien les détails techniques de ses produits et est plus rapide et plus utile pour répondre aux besoins des clients.

Assurance qualité

Pour fournir des produits fiables, Posiflex prend soin de sélectionner des matériaux de qualité et effectue des tests complets avant l'expédition, y compris des tests de vibrations et de chute, ainsi que le test de chargement du système complet standard le plus exigent de l'industrie dans une chambre de combustion à 40 °C pendant plus de 12 heures pour tous les produits d'expédition. Les commentaires des clients montrent également une grande satisfaction quant à la qualité des produits de Posiflex.

Bonne maîtrise de la logistique de la chaîne d'approvisionnement

En fusionnant différentes étapes de la production et de la chaîne d'approvisionnement au sein de ses propres opérations, Posiflex a également atteint une meilleure maîtrise de la logistique de la chaîne d'approvisionnement avec un recours moindre à des entités extérieures. Combiné à un réseau de fournisseurs bien géré, cela a permis une meilleure résilience de l'approvisionnement pour Posiflex afin d'obtenir des livraisons de produits plus stables et des délais de livraison plus courts que ses concurrents pendant la pénurie d'approvisionnement mondiale au cours des deux dernières années de la pandémie.

« Votre succès est notre vision », déclare Owen Chen, PDG de Posiflex, citant le slogan des valeurs fondamentales de l'entreprise. « Nous combinons nos avantages technologiques avec les besoins des clients et fournissons les produits et services les plus réalisables pour les partenaires et les utilisateurs finaux », ajoute-t-il.

À propos de POSIFLEX Group

Posiflex Group est un leader mondial de l'Internet commercial des objets (CIoT) dédié à la fourniture de solutions O2O et embarquées. Le groupe repose désormais sur trois entités commerciales : Posiflex Technology, Portwell Inc. et la société américaine KIOSK Information Systems (KIS), spécialisées respectivement dans la fabrication de points de vente, d'IPC embarqués et de kiosques en libre-service, avec pour objectif commun la poursuite d'un monde audacieux de commerce intelligent, dans lequel les transactions deviennent plus rapides et plus pratiques aussi bien physiquement que numériquement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 janvier 2023 à 03:05 et diffusé par :