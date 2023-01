Thetan Rivals, qui vise à devenir le meilleur jeu grand public en 2023, présente une nouvelle carte, un nouveau mode de jeu et de nouveaux habillages





Le lancement anticipé est accompagné du premier laissez-passer saisonnier et de nombreux nouveaux contenus

Un nombre incalculable de nouveaux habillages uniques qui mettent en valeur vos goûts

SINGAPOUR, le 15 janv. 2023 /CNW/ -- Clôturant la version bêta ouverte avec brio, Thetan Rivals , un successeur de Thetan Arena (le meilleur jeu mobile selon les prix GAM3 2022), sera lancé le 15 janvier 2023. La nouvelle mise à jour comporte de multiples fonctionnalités qui promettent de satisfaire tous les joueurs.

Nouveaux défis diversifiés

Une nouvelle carte et un nouveau mode de jeu seront présentés lors de la première étape du lancement précoce. La toute nouvelle carte de course d'obstacles est décorée sur le thème des animaux domestiques : des colonnes et des lits pour animaux en guise de trampolines, et même une course avec des crocodiles. La nouvelle carte s'accompagne d'un tout nouveau mode de jeu pour augmenter votre enthousiasme : Scoring Area. Dans ce mode de jeu, vous devez brûler vos Thenions pour vous qualifier.

Tous ces nouveaux contenus ne manqueront pas d'attirer à la fois les joueurs actuels et les nouveaux joueurs de Thetan Rivals .

Bande-annonce de Thetan Rivals : https://youtu.be/E_EzAjPi5mE

Démontrez votre caractère unique avec plusieurs nouveaux habillages

L'équipe de Thetan Rivals travaille d'arrache-pied pour proposer des centaines de nouveaux habillages et accessoires Thenion que les joueurs pourront choisir afin d'exprimer librement leur personnalité et leurs goûts. Les habillages sont inspirés des puissants héros de Thetan Arena, mais en version miniature et mignonne.

Laissez-passer pour la première saison - Opening World

L'un des points saillants de ce lancement précoce est l'introduction du premier laissez-passer saisonnier de Thetan Rivals - Opening World. Le laissez-passer saisonnier marque une étape essentielle du jeu. Avec ce laissez-passer saisonnier, tous les joueurs ont l'occasion de récupérer leurs articles préférés en accumulant des points d'expérience. Vous pouvez obtenir facilement ces points en faisant des quêtes quotidiennes.

Une nouvelle boutique et un nouveau système économique

La boutique du jeu profite d'une nouvelle interface. Vous pouvez obtenir des articles gratuits chaque jour en visitant simplement la boutique. L'article change aléatoirement tous les jours.

Le nouveau système économique a été mis à jour. Il y a cinq devises : R-Buck, Gold, Season Point, Enhancer et EXP. Chaque devise vous permet d'obtenir un article différent. Le système de boîtes est divisé en deux catégories : Free et Premium.

« Dans la version bêta ouverte, nous accueillons avec plaisir plus de 100 000 joueurs à Thetan Rivals. Aujourd'hui, dans le but de créer un terrain de jeu convivial pour les joueurs, nous lançons le jeu en avance sur certains marchés. Notre équipe a redoublé d'efforts et a travaillé en étroite collaboration pour réaliser le lancement anticipé, car nous espérons vraiment offrir aux joueurs autant de contenu nouveau et passionnant que possible. Il s'agit d'une étape importante pour Thetan Rivals, ainsi que pour Thetan Arena et les projets suivants de Thetan World », a déclaré M. Eric Khanh Nguyen, chef de la direction de Wolffun Game.

Thetan Rivals est un produit de l'écosystème Thetan World, au même titre que Thetan Arena. Thetan Rivals est encore en phase de développement, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de fonctionnalités et de contenus seront accessibles lors du lancement mondial officiel du jeu plus tard cette année. Parallèlement à Thetan Rivals, Thetan Arena continue de proposer de nouvelles mises à jour pour renouveler et rafraîchir les communautés de joueurs du monde entier.

À propos de Wolffun Game

Wolffun Game est un studio doté d'une équipe passionnée et expérimentée qui a développé un certain nombre de jeux de premier plan dans le genre arène de bataille en ligne multijoueur pour les plateformes mobiles et PC. Dans le but de créer des expériences de jeu uniques et agréables et d'accroître les possibilités d'investissement pour le public, Wolffun Game s'efforce d'accorder la priorité à la qualité de ses jeux. Répandre la joie et connecter les gens.

