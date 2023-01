LANGUE À L'OUVRAGE -- MIGRER VERS LE FRANÇAIS





PROJECTION DU LONG MÉTRAGE AU CINÉMA DU MUSÉE

LE MARDI 17 JANVIER 2023 À 20 h + DIFFUSION EN LIGNE

BANDE-ANNONCE

Apprendre le français est un défi de taille.

Et si le milieu du travail faisait partie de la solution??



MONTRÉAL, le 15 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du programme de valorisation de la maîtrise du français de l'Office québécois de la langue française (OQLF), la FTQ et Casadel Films ont réalisé «?Langue à l'ouvrage -- Migrer vers le français au travail?», un long métrage documentaire sorti en douce pendant la pandémie, qui sera présenté sur le grand écran du Cinéma du Musée, le mardi 17 janvier prochain, lors du 33e Congrès de la FTQ. Le même jour, un accès pour visionnement en ligne gratuit sera aussi disponible. Ce film met en lumière le récit de personnes immigrantes qui, accompagnées dans leurs apprentissages par des syndicalistes, des enseignants et enseignantes et leurs employeurs, «?migrent vers le français?», avec succès.



Leurs histoires sont inspirantes, comme celle de Jymer, un vétérinaire de coeur, déterminé à exercer son métier au Québec. Alors qu'il travaillait comme préposé à l'entretien ménager pour subvenir aux besoins de sa famille, il apprend le français grâce aux cours dispensés par son organisation syndicale l'UES 800 affiliée à la FTQ. Trois ans de patience, de courage et de dur labeur. Après quoi, il a pu passer, haut la main, les examens en langue française exigés par son ordre, retrouver sa profession, ouvrir son cabinet et enfin se consacrer aux soins de nos animaux.

Leurs histoires sont motivantes, comme celle de Mario, un fervent ambassadeur, qui instaure et supervise au sein de l'usine de vêtements Peerless pour laquelle il travaille à Montréal des cours de français en milieu de travail. Un projet ambitieux et porteur développé grâce à la collaboration de la direction de l'entreprise et du syndicat des Teamsters affilié à la FTQ. D'ailleurs, le ministère de l'Immigration lui a décerné le Mérite en francisation des personnes immigrantes : «?Je viens du Salvador, ça, je ne veux jamais l'oublier. Après je me dis, Mario, tu es un Québécois, tu as une responsabilité... Quand j'ai reçu le prix, là, j'ai réalisé que c'est important ce que je fais, j'étais fier?! Fier, fier, fier. » - Mario

Tous les protagonistes du film brossent un portrait riche, réel et éclairant en témoignant de leurs expériences sur le terrain. Rapidement, on comprend que l'apprentissage du français en milieu de travail fait tomber les barrières, brise l'isolement, permet la communication et engage la conversation. Cela devient un gage d'une pleine intégration pour les personnes immigrantes.

«?À la FTQ, on voulait montrer la réalité de travailleuses et travailleurs immigrants dans leur apprentissage du français, les retombées positives occasionnées par cet enseignement dans ces milieux de travail. On a collaboré avec différents acteurs du milieu, un peu partout au Québec pendant deux ans pour produire ce documentaire sur le phénomène du français comme agent liant des communautés, au travail comme à l'épicerie. Ultimement, on voulait mettre le travail de ces personnes-là en valeur.?» - Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ.

Superbe outil pour encourager les entreprises à implanter la francisation dans les milieux de travail. Ce film mérite d'être vu et montré. On pourrait facilement repiquer les mots de Pierre Falardeau déposés sur la centaine de copies de son film «?Le temps des bouffons?» : «?Ce film appartient à tout le monde, il doit circuler, comme une bouteille à la mer. Volez-le, copiez-le, distribuez-le?!?»

LANGUE À L'OUVRAGE -- MIGRER VERS LE FRANÇAIS AU TRAVAIL

Avec la participation de Jymer, de Mario et de plusieurs autres | Production : FTQ avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française | Réalisation : Alexis Chartrand (Casadel Films)

PROJECTION DANS LE CADRE DU 33e CONGRÈS DE LA FTQ

MARDI 17 JANVIER À 20 h AU CINÉMA DU MUSÉE

1379-A rue Sherbrooke O, Montréal, QC H3G 1K3

Entrée libre, sur réservation par courriel auprès de [email protected]

DIFFUSION GRATUITE EN LIGNE : FILM COMPLET

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 15 janvier 2023 à 14:00 et diffusé par :