Déclaration du ministre des Transports concernant la voie de contournement de Lac-Mégantic





OTTAWA, ON, le 14 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a publié aujourd'hui cette déclaration concernant la voie de contournement de Lac-Mégantic :

«?Nous nous souviendrons toujours du 6 juillet 2013 et des 47 victimes de cette tragédie. En 2018, notre gouvernement s'est engagé à construire une voie de contournement pour faire sortir les trains du centre-ville de Lac-Mégantic. La réalisation de la voie de contournement de Lac-Mégantic demeure une priorité.

« Étant donné l'ampleur du projet, il était indéniable qu'il nécessiterait plusieurs années de travail, notamment pour déterminer le tracé, effectuer des études environnementales et acquérir les parcelles de terrain nécessaires au projet. Nous sommes maintenant à un moment crucial puisque nous espérons débuter la construction le plus tôt possible, d'autant plus que ce sera le 10e anniversaire de la tragédie en juillet prochain.

« Une étape importante pour aller de l'avant est l'acquisition des terrains nécessaires à la voie de contournement. Même si nous avons signé des ententes avec plusieurs propriétaires touchés, dont la Ville de Lac-Mégantic, il reste encore des ententes qui n'ont pas été finalisées.

« Après avoir repoussé à trois reprises la date de fin des négociations pour permettre aux propriétaires touchés d'avoir plus de temps pour bien analyser leur offre, d'avoir recours à des services d'experts, et d'obtenir des rapports en lien avec l'évaluation et la vente de leur propriété, le gouvernement du Canada a informé vendredi les propriétaires visés par l'acquisition de parcelles de terrains qu'il ne prolongerait pas la période de négociation de gré à gré au-delà du 13 janvier 2023. Pour ceux et celles qui ont signé une offre d'achat avec le gouvernement du Canada, notez que ces ententes demeurent valides.

« Depuis octobre 2021, les propriétaires touchés par le processus d'acquisition des terrains ont pu rencontrer des représentants du gouvernement du Canada au bureau désigné au centre-ville de Lac-Mégantic. Transports Canada a aussi tenu deux consultations publiques en 2022 dans le cadre du projet, dont une consultation publique sur l'hydrologie et les mesures visant à atténuer les impacts potentiels du projet, du 24 octobre au 25 novembre 2022. Les citoyens et les propriétaires touchés qui voulaient s'informer sur le projet et poser des questions ont aussi pu le faire lors de la séance "portes ouvertes" du 8 novembre ou encore lors de la séance virtuelle du 9 novembre.

« Nous franchissons donc une nouvelle étape aujourd'hui, même si c'est une étape qui est difficile puisque nous aurions voulu finaliser toutes les ententes par la négociation de gré à gré. Transports Canada continuera de mettre tous les efforts au cours des prochaines étapes en partageant l'information et en répondant aux préoccupations des gens. Ceci afin d'assurer la meilleure intégration possible du projet dans la communauté.?»

