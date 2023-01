Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce de financement importante pour des améliorations à la chaîne d'approvisionnement au Nouveau-Brunswick

World View, un leader mondial de l'exploration et du vol stratosphériques, et Leo Holdings Corp. II ("Leo") , une société d'acquisition à vocation spécifique cotée en bourse, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif de regroupement...

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, accompagné du député d'Acadie--Bathurst, Serge Cormier, le PDG du Port de Belledune, M. Denis Caron, et le PDG et président de QSL International, M. Robert Bellisle, annonceront du financement...

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, annoncera un partenariat avec Ocean Wise visant à amplifier la voix des jeunes lors du cinquième Congrès international sur les aires marines protégées...