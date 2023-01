Avis aux médias - Le gouvernement du Canada s'associe à Ocean Wise pour amplifier la voix des jeunes professionnels au congrès IMPAC5





VANCOUVER, BC, le 13 janv. 2023 /CNW/ - L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, annoncera un partenariat avec Ocean Wise visant à amplifier la voix des jeunes lors du cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5), qui aura lieu le mois prochain à Vancouver. La ministre Murray sera accompagnée de représentants du Secrétariat de IMPAC5 et de Ocean Wise.

Voici les conférenciers :

L'honorable Joyce Murray , ministre de Pêches et Océans Canada

, ministre de Pêches et Océans Lasse Gustavsson , président et directeur général de Ocean Wise

, président et directeur général de Ocean Wise Sabine Jessen , directrice exécutive de IMPAC5, Mobilisations et communications internationales

, directrice exécutive de IMPAC5, Mobilisations et communications internationales Magena Warrior , membre du Comité des jeunes professionnels de IMPAC5

Les médias pourront poser des questions aux conférenciers sitôt l'annonce.

Date : 16 janvier 2023 Heure : 9 h (HNP) Lieu : Siège social de Ocean Wise, 101-440 rue Cambie, Vancouver (C.-B.) V6B 2N5

Pour assister à l'annonce, veuillez vous inscrire à l'avance par courriel : [email protected].

Les représentants des médias qui prévoient assister à l'événement par téléconférence doivent s'inscrire auprès des Relations avec les médias de la Région du Pacifique de Pêches et Océans Canada, à [email protected]. Un courriel de confirmation contenant le lien et les instructions pour participer sera fourni exclusivement aux représentants des médias inscrits.

À propos de IMPAC5

IMPAC5, le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées, est le lieu où le monde se réunira pour prendre position en vue de protéger l'océan mondial. Du 3 au 9 février 2023, des professionnels de la conservation des océans, des dirigeants et des décideurs participeront à IMPAC5, à Vancouver, au Canada, pour apprendre, transmettre, et tracer la voie vers la protection de 30 % de l'océan mondial d'ici 2030.

À propos de Ocean Wise®?

Ocean Wise est un organisme de conservation à portée mondiale dont la mission est de consolider l'action en vue de protéger et de restaurer les océans de la planète. Grâce à des recherches internes, des programmes éducatifs attrayants, et des solutions océaniques à grande échelle, Ocean Wise donne aux communautés les moyens de lutter contre les changements climatiques, la pollution des océans et la surpêche. Apprenez-en plus en consultant le site Ocean Wise (en anglais seulement).

