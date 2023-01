Rouyn-Noranda - Une nouvelle coordonnatrice de l'action gouvernementale





QUÉBEC, le 13 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce la désignation de Mme Guylaine Marcoux, sous-ministre adjointe au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), à titre de coordinatrice de l'action gouvernementale dans le dossier de la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda. Ses nouvelles fonctions sont effectives dès lundi prochain.

Elle succède à Mme Hélène Proteau, qui était responsable de ce mandat en tant que sous-ministre adjointe au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Le gouvernement remercie cette dernière, qui a pris sa retraite le 29 décembre dernier, comme prévu, pour le travail accompli.

Mandat

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Marcoux aura les responsabilités suivantes :

coordonner l'ensemble des interventions des ministères et organismes impliqués;

agir à titre de représentante officielle du gouvernement auprès des autorités de la Ville de Rouyn-Noranda , des représentants de la Fonderie et des autres organismes locaux;

, des représentants de la Fonderie et des autres organismes locaux; rendre compte périodiquement aux hauts dirigeants gouvernementaux de l'avancement des actions posées et des interventions entreprises sur le terrain, tout en formulant des recommandations.

Au cours des 30 dernières années, Mme Marcoux a mis à profit son expertise et ses compétences au sein du gouvernement, entre autres comme sous-ministre adjointe aux affaires intergouvernementales, à la protection du territoire face aux inondations et à l'habitation au sein du MAMH et présidente-directrice générale de la Société d'Habitation du Québec. Elle a su mener avec brio différents dossiers gouvernementaux, et ce, en concertation avec tous les acteurs impliqués. Elle détient un baccalauréat en droit, un diplôme de droit notarial, ainsi que des formations en gestion publique et financière.

