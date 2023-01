Le Canada et le Yukon signent un accord de principe pour renforcer leur collaboration à la plantation de deux milliards d'arbres au pays





WHITEHORSE, YT, le 13 janv. 2023 /CNW/ - La plantation d'arbres au Canada a joué un rôle clé dans notre lutte contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Le gouvernement du Canada entend exploiter des solutions climatiques fondées sur la nature, et les arbres plantés dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres contribueront à restaurer la nature, à créer des écosystèmes forestiers en bonne santé et à assainir l'air.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre des Services communautaires du Yukon, l'honorable Richard Mostyn, ont le plaisir d'annoncer la signature d'un accord de principe entre leurs gouvernements respectifs dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres.

Le gouvernement du Canada collabore directement avec des organisations de tous les coins du pays pour planter des arbres dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres, mais la concertation avec les provinces et les territoires sur les plans de plantation est une façon de plus de renforcer le programme et de l'adapter aux besoins des populations locales. Les accords de principe sont une étape cruciale à franchir pour conclure des ententes qui permettront de mieux soutenir les opérations de plantation d'arbres un peu partout au pays. En signant cet accord, le Canada et le Yukon mobilisent leur volonté commune de faire bénéficier les populations des retombées sociales et environnementales avantageuses de la plantation d'arbres.

Cet été, la Section de la gestion des feux de forêt du gouvernement du Yukon a planté 78?000 petits trembles dans des secteurs de Whitehorse traités pour réduire le risque de feux de forêt. En remplaçant des conifères inflammables par des feuillus résistants au feu à proximité de secteurs habités, le Yukon réduit les risques d'incendie tout en protégeant la santé des forêts.

Le Canada et le Yukon se concertent pour lutter contre les changements climatiques, protéger la nature et les habitats essentiels, contrer la perte de biodiversité, améliorer la qualité de l'air et de l'eau, et préserver notre patrimoine naturel pour les générations futures.

Le mois dernier, pendant la 15e réunion de la Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, le ministre Wilkinson a d'ailleurs annoncé le lancement du troisième appel de propositions pour le programme 2 milliards d'arbres, qui débouchera sur des ententes à long terme avec des partenaires admissibles, p. ex. des communautés et partenaires autochtones, des municipalités et des organismes à but lucratif et sans but lucratif. Nous continuons ainsi d'honorer notre engagement de soutenir nos partenaires afin de planter 2 milliards d'arbres d'ici 2031.

«?L'engagement du Canada de planter deux milliards d'arbres constitue un élément phare de nos efforts collectifs pour lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. La signature de l'accord de principe annoncée aujourd'hui entre le Canada et le Yukon fera progresser les efforts visant à assurer l'expansion des forêts, ce qui contribuera à capter et à stocker le carbone de l'atmosphère, à améliorer la qualité de l'air et de l'eau, à restaurer la nature et la biodiversité, à rafraîchir nos centres urbains et à créer des emplois durables.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles, gouvernement du Canada

«?Le programme 2 milliards d'arbres aide les gens du Yukon à réduire le risque de feux de forêt en plantant des forêts de trembles résistants au feu là où elles bénéficient le plus à nos collectivités. Nous apprécions ce partenariat important avec le gouvernement du Canada.?»

L'honorable Richard Mostyn

Ministre des Services communautaires, gouvernement du Yukon

