Unifor conclut une entente de principe avec le Canadien Pacifique





VANCOUVER, BC, le 13 janv. 2023 /CNW/ - La section locale 101-R d'Unifor a conclu un accord de principe avec le chemin de fer Canadien Pacifique (CP), couvrant 1 200 travailleuses et travailleurs dans 18 sites, de la Colombie-Britannique au Québec.

« Ce sont des membres qui travaillent dur pour assurer un service essentiel et je connais la détermination du comité de négociation à faire des progrès en ces temps difficiles », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. « Je remercie le comité pour son travail exceptionnel ».

Les membres d'Unifor assurent l'entretien et les inspections de sécurité des locomotives et des wagons de marchandises et produisent des composants de voies et de wagons de marchandises et de locomotives.

La dernière convention collective a pris fin le31 décembre 2022, et les négociations avec la société ferroviaire sont en cours depuis septembre.

« Le comité de négociation a traversé plusieurs périodes difficiles et a déployé de grands efforts pour parvenir à un accord de principe à soumettre aux membres », a affirmé Rick Raso, président de la section 101-R d'Unifor.

Au cours des prochains jours, le syndicat fournira aux membres des informations sur les prochaines réunions de ratification, qui se tiendront à plusieurs endroits dans le pays.

Les détails de cette entente ne seront divulgués qu'après sa ratification.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 13 janvier 2023 à 12:30 et diffusé par :