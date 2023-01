Lock-out des débardeurs : le syndicat réagit aux propos du PDG du port de Québec





QUÉBEC, le 13 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des débardeurs de Québec était heureux d'entendre Mario Girard, PDG du port de Québec, souhaiter un dénouement rapide dans le conflit de travail qui oppose la Société des arrimeurs de Québec (SAQ) et les 81 débardeurs. Rappelons que le 15 septembre 2022, la SAQ a mis en lock-out ces salariés au port de Québec.

« Nous sommes bien contents que M. Girard espère une fin imminente à ce conflit, mais dans la même allocution, il a aussi dit que l'employeur a déployé un plan de contingence pour minimiser l'impact de cette situation sur les activités du port. Nous sommes ici pour rappeler les nombreux accidents qui ont eu lieu au port depuis que la SAQ utilise des travailleurs de remplacement. Le plan de contingence est dangereux et immoral », de dénoncer Nina Laflamme, conseillère syndicale du SCFP.

Utilisations de travailleurs de remplacement ou scabs

Les entreprises sous compétence fédérale peuvent avoir recours aux travailleurs de remplacement, communément appelés scabs. Cependant, l'utilisation de ces employés déséquilibre le rapport de force aux tables de négociation et mine les droits des travailleuses et des travailleurs.

« À la fin du mois, le Syndicat des débardeurs de Québec ainsi qu'un grand nombre d'alliés du Québec et du Canada affiliés au SCFP seront à Ottawa pour mettre de la pression sur le gouvernement fédéral afin qu'il adopte une loi anti-briseurs de grève », de conclure Nina Laflamme.

Depuis 1977, le Code du travail québécois interdit aux employeurs qui tombent sous sa juridiction de recourir à des briseurs de grève en cas de conflit.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1515 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

