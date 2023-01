Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 636 nouveaux cas, pour un total de 1?294 139 personnes infectées*;12 nouveaux décès, pour un total de 17?801 décès, soit;2 décès...

Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en concertation avec ses partenaires autochtones et du Nord pour faire face aux changements climatiques, accélérer la transition vers les énergies propres et ouvrir des débouchés économiques qui...

Les représentants des médias sont invités à assister au 33e Congrès de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) qui aura lieu du 16 au 19 janvier au Palais des congrès de Montréal. Sous le thème La FTQ aux devants, ce congrès...