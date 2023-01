Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera des projets visant à soutenir les aînés

Les représentants des médias sont invités à assister au 33e Congrès de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) qui aura lieu du 16 au 19 janvier au Palais des congrès de Montréal. Sous le thème La FTQ aux devants, ce congrès...

La ministre des Aînés, Kamal Khera, sera à Kitchener pour annoncer des mesures visant à aider les aînés canadiens. La ministre sera accompagnée du député de Kitchener--Conestoga, Tim Louis. Une séance de photos et un point de presse suivront...

Reprise des négociations pour : Société : Rubicon Organics Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : ROMJ Les titres : Oui Reprise (HE) : 10 h 45 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Rubicon Organics Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : ROMJ Les titres : Oui Motif : En attente d'un contact avec la société Heure de la suspension (HE) : 10 h 02 L'OCRCVM peut...