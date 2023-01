Protection des résidents et de la nature grâce à des améliorations de la station de traitement de l'eau de Wolfville





WOLFVILLE, NS, le 13 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings-Hants, Melissa Sheehy-Richard, députée provinciale de Hants West, et Wendy Donovan, mairesse de la Municipalité de Wolfville, ont annoncé un financement conjoint de 6 millions de dollars pour la modernisation de la station de traitement des eaux usées de Wolfville.

Cet investissement permettra de moderniser la station de traitement des eaux usées de Wolfville. Les travaux consistent à ajouter un troisième bassin de lagunage, une barrière de protection surélevée, un meilleur système d'aération, ainsi qu'un nouveau système de surveillance et de contrôle opérationnels. Ce projet permettra d'accroître l'efficacité de la station d'épuration et la capacité de traitement, protégeant ainsi la nature et les résidents grâce à une meilleure qualité des eaux usées et de meilleurs systèmes d'évacuation des eaux usées.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Je suis fier de voir la deuxième phase du projet de traitement des eaux usées de Wolfville aller de l'avant. Cet investissement dans les infrastructures, qui s'ajoute à l'investissement initial de 2019, est essentiel à la croissance continue de Wolfville, pour qu'un plus grand nombre de résidents, d'entreprises et de visiteurs puissent profiter de tout ce que la région a à offrir. »

Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel de disposer d'infrastructures de traitement de l'eau modernes et efficaces pour bâtir des collectivités saines et résilientes. Grâce à cet investissement, la municipalité de Wolfville demeurera sûre, saine et écologiquement viable pendant de nombreuses années. »

Melissa Sheehy-Richard, députée provinciale de Hants West, au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Le développement et la modernisation de nos infrastructures de traitement des eaux usées constituent un élément essentiel de la croissance de la municipalité. Wolfville accueille des visiteurs, des étudiants et des résidents permanents de tout le pays et du monde entier. Cet investissement est nécessaire et précieux pour notre prospérité future. »

Wendy Donovan, mairesse de Wolfville

Le gouvernement du Canada investit 2,4 millions de dollars dans le projet, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 2 millions de dollars et la Municipalité de Wolfville investit 1,6 million de dollars.

Le financement que le gouvernement du Canada alloue au projet provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Au cours des 6 dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 309 millions de dollars dans 54 projets d'infrastructures vertes en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Au cours de cette période, plus de 49 milliards de dollars ont été investis dans les collectivités de tout le Canada afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 2,8 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures de traitement des eaux usées.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

