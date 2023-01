Spirotm nomme Luke D'Arcy au poste de vice-président responsable du développement commercial





LONDRES, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Spirotm, l'agence d'expérience de marque du collectif GES, a annoncé aujourd'hui la nomination de Luke D'Arcy au poste de vice-président responsable du développement commercial au niveau mondial. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Luke D'Arcy dirigera et supervisera les efforts de l'équipe de l'agence de marketing expérientiel en pleine expansion à l'échelle mondiale et travaillera en étroite collaboration avec les plus grandes marques du moment pour offrir des expériences dynamiques et percutantes au public.

Luke D'Arcy apporte plus de 20 ans d'expérience de marque chez Spiro ; il a récemment occupé plusieurs postes de direction chez Momentum Worldwide, où il a contribué à développer et à propulser les initiatives de marketing expérientiel pour des marques telles qu'American Express, Coca-Cola, Nike et Samsung, entre autres grands noms. Diplômé de la Harvard Business School, Luke D'Arcy a également fait ses armes auprès d'agences de publicité de renom telles que Havas Creative et Iris, et a été directeur des partenariats lors du lancement de l'équipe de Formule 1 Virgin Racing de Sir Richard Branson au Royaume-Uni.

Les efforts de Luke D'Arcy ont également contribué à remporter plus de 15 prix publicitaires parmi les plus prestigieux ; il a été récompensé par Adweek, Cannes Lion, Clio, Diversité et de nombreuses autres autorités de renom du secteur.

« Chez Spiro, notre succès commence par l'embauche de leaders qui ont prouvé leur capacité à produire des résultats à fort impact, a déclaré Jeff Stelmach, président de Spiro au niveau mondial. Le bilan de Luke D'Arcy parle pour lui, et nous sommes honorés d'accueillir un leader aussi chevronné et auréolé que lui dans la famille Spiro à l'aube de l'année 2023. »

Luke D'Arcy a été nommé à son nouveau poste chez Spiro avec effet immédiat. Pour en savoir plus sur Spiro, rendez-vous sur : ThisIsSpiro.com.

À propos de Spiro

Spiro, qui fait partie du collectif GES, est l'agence mondiale d'expérience de marque pour le NEW NOWtm. Nous créons des expériences et des événements mondiaux qui redéfinissent la façon dont les humains entrent en relation, et nous leur donnons vie sur un ensemble de supports physiques, numériques, mobiles et hybrides intégrés. Collaborant avec les marques les plus reconnues au monde, les stratèges, créateurs, inventeurs, bâtisseurs, professionnels du marketing et spécialistes de Spiro sont experts en analyse et en gestion stratégique d'événements, en conception créative et en production. En travaillant ensemble, nous produisons des expositions expérientielles, des conférences et événements, des lancements de produits, des activations de sponsoring et des boutiques éphémères à fort impact qui unissent les publics ? où qu'ils soient.

Contact pour les médias :

Ashley Serafin

[email protected]

