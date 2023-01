HEXO Corp. annonce le dépôt d'un supplément à la circulaire de sollicitation de procurations pour la nomination de l'auditeur





HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou la « Société »), producteur majeur de produits de cannabis de haute qualité, a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé des documents modifiés relatifs à l'assemblée (collectivement, les « documents modifiés relatifs à l'assemblée »), soit un avis de convocation à l'assemblée modifié et un supplément à sa circulaire d'information datée du 14 décembre 2022, dans un délai suffisant avant la tenue de sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires qui aura lieu le 31 janvier 2023 (l'« AGA de 2023 »). Les documents modifiés relatifs à l'assemblée ont été modifiés dans le seul but de proposer aux actionnaires que Macias Gini & O'Connell LLP (« MGO » ou le « nouvel auditeur ») soit nommé, par voie de résolution ordinaire qui doit être adoptée par la majorité simple des voix exprimées à cet égard, en tant qu'auditeur de la Société pour l'exercice clos le 31 juillet 2023 et que les administrateurs de la Société soient autorisés à fixer sa rémunération.

Tel qu'il a été annoncé précédemment, PricewaterhouseCoopers S.E.N.C.R.L., s.r.l., soit l'auditeur prédécesseur de la Société, a avisé la Société en octobre 2022 de son intention de ne plus exercer ses fonctions en cette qualité après l'audit et le dépôt des états financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 31 juillet 2022. Le comité d'audit et le conseil d'administration de la Société ont depuis travaillé avec diligence pour choisir un cabinet d'audit remplaçant approprié, et le choix de MGO en tant que nouvel auditeur est le résultat de ce processus.

Parmi d'autres facteurs et motifs, à la recommandation du comité d'audit, le conseil d'administration de HEXO a maintenant décidé de recommander aux actionnaires de voter en faveur de la nomination de MGO en tant que nouvel auditeur à l'AGA de 2023, compte tenu de l'expertise de MGO en ce qui concerne le marché américain du cannabis et ses compétences fondamentales en matière d'audit selon les PCGR américains étant donné que la Société demeure convaincue que le marché du cannabis américain représente une occasion importante pour HEXO de créer une société d'envergure mondiale, qu'elle s'est engagée envers Tilray Brands Inc. aux termes de son billet garanti de premier rang modifié à faire des efforts raisonnables sur le plan commercial pour convertir les normes comptables qu'elle utilise pour préparer ses états financiers aux normes comptables généralement reconnues utilisées par les sociétés ouvertes émettrices aux États-Unis (c.-à-d., les PCGR américains) pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2023 et qu'elle s'est engagée à se convertir aux PCGR américains pour toutes les périodes de présentation de l'information financière commençant le 1?? août 2023 ou après cette date.

Les documents modifiés relatifs à l'assemblée ont été déposés sous les profils de la Société sur SEDAR et EDGAR et sont également disponibles à l'adresse https://docs.tsxtrust.com/2092, soit le site Web de notification et d'accès pour les documents relatifs à l'AGA de 2023 tenu par l'agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de la Société, et peuvent également être obtenus auprès de la Société sur demande.

Étant donné que le formulaire de procuration existant relatif à l'AGA de 2023 confère un pouvoir discrétionnaire aux personnes qui y sont désignées à l'égard des modifications apportées aux questions qui figurent dans l'avis de convocation à l'assemblée ou des autres questions qui peuvent être dûment présentées à l'AGA de 2023 ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report, la Société n'a pas l'intention de distribuer un formulaire de procuration modifié. Les fondés de pouvoir de la direction désignés dans le formulaire de procuration pour l'AGA de 2023 seront habilités à exercer ce pouvoir discrétionnaire pour voter EN FAVEUR de la nomination de MGO en tant qu'auditeur de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce qu'un nouvel auditeur soit nommé et de l'autorisation donnée aux administrateurs de fixer sa rémunération. Si les actionnaires inscrits souhaitent s'abstenir de voter à l'égard de la nomination de MGO en tant qu'auditeur et de l'autorisation donnée aux administrateurs à fixer sa rémunération, ils devraient soit assister à l'AGA de 2023 de manière virtuelle soit s'abstenir de voter à l'égard de cette question, ou nommer un fondé de pouvoir pour le faire en leur nom. Les actionnaires véritables doivent communiquer avec leur dépositaire, leur courtier ou leur intermédiaire financier s'ils souhaitent s'abstenir de voter à l'égard de la nomination de MGO en tant qu'auditeur.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où il serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés de la Société au 31 juillet 2022 et pour l'exercice clos à cette date, avec les notes y afférentes. Des informations supplémentaires sur HEXO sont disponibles sur le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 juillet 2022, datée du 31 octobre 2022.

À propos de HEXO Corp.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada. HEXO occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

