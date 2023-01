Autolomous fournira des solutions numériques au Center for Breakthrough Medicines pour rationaliser et automatiser la fabrication des thérapies cellulaires et géniques





LONDRES et PHILADELPHIE, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Autolomous LTD , leader du marché en matière de développement des systèmes de gestion de la fabrication essentiels pour la thérapie cellulaire et génique (CGT), a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence avec le Center for Breakthrough Medicines (CBM), une organisation de développement, de fabrication et de test sous contrat (CDMO) de thérapies cellulaires et géniques basée aux États-Unis.

L'accord autorise Autolomous à concevoir, configurer et intégrer des solutions adaptées au CBM en utilisant la plateforme AutoloMATE®, un système numérique robuste et stratégique, qui fournit au CBM une connectivité numérique transparente sur les opérations de fabrication de tous les éléments essentiels (par exemple, les systèmes d'installation, les technologies) pour la chaîne de valeur de bout en bout de la thérapie cellulaire et génique (CGT).

« Alors que la demande de fabrication de thérapies cellulaires et génétiques s'accélère, l'exploitation des informations relatives à la fabrication devient essentielle », a déclaré Alexander Seyf, PDG d'Autolomous. « Autolomous apportera son soutien au CBM, qui est le plus grand site de fabrication de CGT au monde, pour favoriser la mise en place d'une plateforme de fabrication numérique. Autolomous continuera à fournir des innovations significatives, en maximisant les performances de fabrication et en éliminant les goulots d'étranglement grâce à l'automatisation et à la numérisation, tout en réduisant les coûts des marchandises pour accroître l'accès des patients à ces thérapies qui sauvent des vies. »

Autolomous aidera le CBM à convertir tous les examens de dossiers par lots au format électronique et à consolider l'intégration avec les autres systèmes, ce qui permettra de centraliser la visibilité sur les données afin d'améliorer les apprentissages opérationnels, de rationaliser les temps de réponse en matière de conformité et d'avoir des délais de recherches plus courts. Cela réduira les coûts des marchandises, augmentera la productivité et fournira plus d'évolutivité en termes de fabrication pour les clients du CBM.

« Grâce à son partenariat avec Autolomous, le CBM est en mesure de numériser l'ensemble de son écosystème de chaîne d'approvisionnement et d'assurer la transparence tout au long du processus, tout en garantissant l'intégrité des données de bout en bout, l'assurance et le contrôle complets de la qualité, ainsi que l'automatisation des étapes clés du processus de fabrication, telles que l'exécution des calculs et la transcription des données des dossiers de fabrication par lots », a déclaré Jeet Sarkar, vice-président, responsable de l'informatique au sein du CBM. « Alors que nous nous efforçons de rendre les thérapies de pointe disponibles et abordables pour chaque patient, la plateforme AutoloMATE® permet au CBM d'offrir à ses clients la technologie la plus avancée afin d'optimiser leur processus de fabrication de CGT et sauver plus de vies. »

À propos d'Autolomous

Autolomous LTD est le leader du marché du développement de systèmes de gestion de fabrication essentiel pour la thérapie cellulaire et génique. Autolomous déploie des solutions logicielles de chaîne d'approvisionnement entièrement intégrées, numérisées et automatisées, à l'échelle internationale. Ces solutions utilisent des technologies innovantes telles que la technologie Ledger Technology (LT) et l'Internet des objets (IoT) pour garantir la conformité aux exigences réglementaires actuelles et futures. Ainsi, Autolomous permet aux fabricants de réduire leurs coûts et de fournir des thérapies cellulaires et géniques à un plus grand nombre de patients.

La plateforme d'Autolomous, AutoloMATE®, est une solution numérique robuste et stratégique pour les entreprises, qui permet d'accroître l'efficacité, l'évolutivité et la rationalisation des processus de fabrication GMP et de mise sur le marché des thérapies cellulaires et géniques. Le siège social d'Autolomous LTD est situé à Londres. La société a été fondée en 2019 par quatre professionnels qui cumulent à eux quatre cinquante ans d'expérience dans le domaine des thérapies avancées et de la pratique médicale et trente-cinq ans dans la technologie, les logiciels et les affaires.

À propos du Center for Breakthrough Medicines (CBM)

Le Center for Breakthrough Medicines est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de thérapies cellulaires et génétiques, qui occupe une position unique pour permettre aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de développer, tester, fabriquer et commercialiser à l'échelle mondiale des thérapies et des traitements qui sauvent des vies. Idéalement situé au coeur de la Cellicon Valley de Philadelphie, le CBM réuni les experts en thérapie cellulaire et génique les plus accomplis au monde, armés de technologies innovantes de pointe innovantes, pour offrir des fonctionnalités de fabrication préclinique à commerciale évolutives et de premier ordre, y compris le développement de processus, l'ADN plasmidique, la fabrication de vecteurs, les banques de cellules, le traitement des cellules, ainsi qu'une gamme complète de tests et de capacités analytiques complémentaires et autonomes.

Ayant pour but de répondre aux besoins des patients, le CBM a été conçu dès le départ pour devenir une CDMO plus efficace que les autres, en offrant des solutions de bout en bout à source unique afin d'établir un véritable partenariat avec ses clients et de leur fournir une valeur inégalée grâce au travail d'équipe, à la transparence et à la rapidité de mise sur le marché.

