INVITATION AUX MÉDIAS - INAUGURATION DE 193 LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À MONTRÉAL





QUÉBEC, le 13 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à participer à l'inauguration de 193 logements sociaux et abordables à Montréal, le lundi 16 janvier, à 13 h, en présence de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier-Sainte-Marie, de Mme Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement) et députée d'Hochelaga, de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de M. Benoit Dorais, responsable de l'habitation et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, et de Mme Danielle Cécile, directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 16 janvier, 11 h.

DATE : lundi 16 janvier 2023



HEURE : 13 h



NOTES : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

Avis COVID-19 :

Le port du masque est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes en vigueur.







En cas de doute, consultez l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaître les mesures à prendre en fonction de la situation.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Communiqué envoyé le 13 janvier 2023 à 09:00 et diffusé par :