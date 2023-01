Prix du Québec - Le gouvernement du Québec lance l'appel de candidatures 2023





QUÉBEC, le 13 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et le ministère de la Culture et des Communications annoncent le lancement de l'appel de candidatures pour les Prix du Québec 2023. Ces prix constituent la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec en reconnaissance d'une carrière remarquable en culture ou en science. Cette année, sept prix scientifiques et dix prix culturels seront remis, dont le nouveau prix René-Lévesque, qui soulignera la contribution exceptionnelle d'une personne au domaine du journalisme, dans tous les médias. Le dépôt des candidatures à l'un ou l'autre des Prix du Québec sera en cours jusqu'au 13 mars prochain.

Prix scientifiques :

Prix Armand-Frappier (développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche)

Prix Léon-Gérin (sciences humaines et sociales)

Prix Lionel-Boulet (recherche et développement en milieu industriel)

Prix Marie-Andrée-Bertrand (innovation sociale)

Prix Marie-Victorin (sciences naturelles et génie)

Prix Wilder-Penfield (recherche biomédicale)

Prix Relève scientifique (recherche dans toutes les disciplines scientifiques)

Prix culturels :

Prix Albert-Tessier (cinéma)

Prix Athanase-David (littérature)

Prix Denise-Filiatrault (arts de la scène)

Prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation)

Prix Ernest-Cormier (aménagement du territoire, architecture et design)

Prix Georges -Émile-Lapalme (langue française)

-Émile-Lapalme (langue française) Prix Gérard-Morisset (patrimoine)

Prix Guy-Mauffette (radio, télévision et médias numériques ou traditionnels)

Prix Paul -Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art et arts numériques)

-Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art et arts numériques) Prix René-Lévesque (journalisme dans tous les types de médias)

Des jurys composés de pairs exerçant des activités dans chacun des domaines évalueront les dossiers de candidature au printemps 2023. Les personnes lauréates des Prix du Québec recevront une bourse de 30 000 $ (à l'exception de la personne lauréate du prix Relève scientifique, qui se verra remettre une bourse de 10 000 $), une médaille en argent gravée à leur nom et créée par la joaillière Ariane Marois, un parchemin calligraphié signé par le premier ministre et le ministre responsable ainsi qu'une épinglette en argent plaquée or. Les deux finalistes du prix Relève scientifique recevront quant à eux un certificat de reconnaissance et une bourse non imposable de 3 000 $. Le nom de toutes ces personnes sera dévoilé au plus tard le 30 novembre 2023.

Faits saillants :

Afin de refléter la richesse et l'essor de l'activité culturelle et scientifique dans la société québécoise, le gouvernement a créé en 1977 les Prix du Québec tels que nous les connaissons désormais.

Depuis lors, 259 prix culturels et 190 prix scientifiques ont été remis à des hommes et à des femmes d'exception en reconnaissance de leur carrière admirable.

Les Prix du Québec soulignent l'oeuvre ou la carrière remarquable de personnes qui contribuent à l'essor de leur domaine d'activité, repoussent les limites de la connaissance et participent au rayonnement du Québec à l'échelle internationale.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les Prix du Québec et la façon de présenter une candidature, consultez le site Web Québec.ca/prixduquebec.

Renseignements :

Prix culturels

Secrétaire des Prix du Québec culturels

Tél. : 418 380-2307, poste 7231

Courriel : [email protected]

Prix scientifiques

Secrétaire des Prix du Québec scientifiques

Tél. : 418 691-5973, poste 3813

Courriel : [email protected]

Suivez les Prix du Québec dans les médias sociaux :

#PrixduQuébec

Twitter : twitter.com/MCCQuebec

twitter.com/economie_quebec

Facebook : facebook.com/mccquebec

facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : youtube.com/c/ÉconomieQuébec

Instagram : instagram.com/economieqc

facebook.com/EconomieQc

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Communiqué envoyé le 13 janvier 2023 à 09:00 et diffusé par :