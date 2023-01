euNetworks déploie un système de fibre à âme creuse sans amplification à mi-portée de 40 km





euNetworks Fiber UK Limited ("euNetworks"), une entreprise d'Europe occidentale spécialisée dans les infrastructures de bande passante, a installé 26 km supplémentaires de câble en fibre à âme creuse entre Basildon et Londres, se connectant au câble en fibre à âme creuse de 14 km posé en septembre 2022. Grâce à ce nouveau déploiement, euNetworks fournit désormais une section de fibre à âme creuse de bout en bout reliant Basildon et la Bourse de Londres une autre première mondiale avec une longueur totale du système de 40 km sans amplification à mi-portée. Cette section offre une latence ultra-faible à la pointe du marché et comme pour les systèmes de fibre à âme creuse précédemment déployés, son utilisation est exclusive à euNetworks et ses clients.

euNetworks a déjà déployé avec succès trois sections de fibre à âme creuse et vise à renforcer sa position de chef de file sur les principales sections commerciales, en offrant la meilleure performance en termes de latence sur le marché. Les futurs déploiements cibleront d'autres sections urbaines et longue distance à latence ultra-faible à travers l'Europe pour accompagner les clients du Trading Haute Fréquence (THF) d'euNetworks.

« Nous restons concentrés sur la fourniture des meilleures solutions de bande passante à nos clients, et nous nous réjouissons à l'idée de déployer des sections encore plus longues de fibre à âme creuse dans les trimestres à venir », déclare Paula Cogan, PDG d'euNetworks. « Nos équipes performantes se consacrent au déploiement de ce produit sur nos réseaux afin de conserver les meilleures marges du marché en termes de latence dans nos services euTrade. »

À propos d'euNetworks

euNetworks est une société d'infrastructures de bande passante critique qui possède et exploite 17 réseaux urbains de fibres optiques, connectés à une dorsale interurbaine à haute capacité couvrant 53 villes dans 17 pays d'Europe. La société, qui connecte directement à ce jour plus de 500 centres de données, est un leader du marché de la connectivité. euNetworks, qui est également un des principaux fournisseurs de connectivité cloud, gère un portefeuille ciblé de services urbains et longue distance, notamment des services de fibre optique noire, de longueurs d'onde et d'Ethernet. Grossistes, acteurs financiers, créateurs de contenu, médias, opérateurs mobiles, centres de données et entreprises bénéficient du portefeuille unique d'actifs d'euNetworks basés sur la fibre et sur des canaux conçus pour répondre à leurs besoins en large bande. Pour plus d'informations, rendez-vous sur eunetworks.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 janvier 2023 à 09:00 et diffusé par :